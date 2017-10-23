عناوين الصحف ليوم الاثنين 23 تشرين الأول 2017

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الأخبار

صفقة «داعش» مع الأكراد

البناء

تيلرسون يرسم مع سلمان حدود التسوية الكردية ومقايضتها بتحييد العراق عن إيران

واشنطن ترعى تبادل المواقع بين «داعش» و»قسد» لإعاقة تقدّم الجيش السوري

حزب الله: لا تبرير للعمالة... وتأبين حاشد لزهر الدين في خلدة... وتلويح قواتي بالاستقالة

الجمهورية

"القوات" لقاسم: مت لنرقص على قبرك

الديار

كان التيّار يطلب منا التوسّط مع الحريري فتجاوزونا واحتكروا التعيينات المسيحيّة

نائب عوني : القوات جزء ممن ساهموا في انتخاب عون وليسوا من أوصلوه

على القوات أن تفرّق بين حصّة الرئيس وحصّة التيّار في التعيينات المسيحيّة

المستقبل

قائد الجيش «مُكرّماً» في واشنطن.. واستلام مقاتلتَي «سوبر توكانو» نهاية الجاري و4 خلال شهور

عون يستأنف زياراته العربية: الكويت في 5 ت2

اللواء

3 ملفّات أمام مجلس الوزراء: موازنة 2018 و«المجلس الدستوري» والنازحون

جعجع غير راضٍ عن مفاعيل التسوية.. ووزراء «القوّات» معارضة ولا استقالة

L'Orient-Le Jour

Coup sur coup, la mémoire de la guerre se réveille

The Daily Star

Cabinet set to begin drafting 2018 budget