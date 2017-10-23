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أسرار الصحف ليوم الاثنين 23 تشرين الأول 2017

23
OCTOBER
2017
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البناء

أدّى التصريح التلفزيوني للنائب جورج عدوان عن توجه لدى نواب حزب القوات للاستقالة إذا لم تلتزم الحكومة بالبيان الوزاري، إلى نوع من البلبلة والإرباك في صفوف القيادة القواتية، فاستنفر الوزراء والنواب لتوضيح ما قاله عدوان، وصار كلّ منهم يدلي بتصريح مناقض للآخر، ليتبيّن في ما بعد أنّ سبب اللغط هو أنّ عدوان تحدث عن استقالة النواب فيما المقصود استقالة الوزراء...!

اللواء
- غمز
عاد رئيس تيار سياسي مثير للجدل إلى إعادة النظر بخلافه مع نائب حالي في تياره، بعدما تأكد له أن مرشحه لا يستطيع الفوز بالمقعد النيابي في الدائرة الجنوبية!
- لغز
تساءل قطب سياسي عن الوسائل الكفيلة بإقناع وزراء ونواب تيار سياسي بالتخلي عن شعور فائض القوة الذي يحكم تعاطيهم مع الأطراف السياسية الأخرى، بما فيها الحليفة!
- همس
بدأت بعض الماكينات الانتخابية باكراً إطلاق إشاعات مفخخة في سياق الحملات الإعلامية المتبادلة.

الجمهورية
قالت أوساط سياسية إن حزباً سياسياً لن يتخذ قراراً بعدم ترشيح نائب في صفوفه مجدداً للإنتخابات النيابية المقبلة وذلك بعد تصريحٍ لهذا النائب أساء فيه إلى منطقة بكاملها وإلى الحزب الذي ينتمي إليه بالذات.
وُضع مصير نائب مسيحي في البقاع على المحك بعد إعلان ترشيح أحد الشخصيات المدعومة من «8 آذار».
سئل أحد المسؤولين عما إذا كان هناك خوف على الحكومة من أن «تَفرُط» فقال: «الله لا يرِدّها على شو بينأسَف عليها».

المستقبل
إنّ حزباً سياسياً أعدّ خطابَين مختلفين لحملته الانتخابية المُقبلة يتناسبان مع احتمالَين مختلفَين لتحالفاته.

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