تربطني بالرئيس عون في هذه المرحلة أفضل العلاقات. بري في العدد الأول من جريدة الاتحاد: الانتخابات حاصلة مليون بالمئة مستعد لتأمين قناة تواصل مع سوريا ..

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أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري استعداده "لكل مساعدة للعهد الجديد"، مؤكدا أن "الفساد بات على أرقى المستويات"، لكنه توقع "مع إقرار الموازنة ان تنخفض معدلات الفساد إلى أكثر من النصف".

وقال بري في حديث ينشر كاملا في العدد الأول من جريدة "الاتحاد"، الذي يصدر غدا، إن "الانتخابات حاصلة مليون بالمئة".

وإذ أكد التحالف مع "حزب الله" في الانتخابات النيابية، قال: "تربطني بالرئيس ميشال عون في هذه المرحلة أفضل العلاقات".

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"الداهية السياسية"، مؤكدا أن إيران "هي الأكثر إخلاصا لوحدة سوريا"، ومبديا خشيته "من ان يصبح هناك حزاما أمنيا في محيط الجولان يذكر بسعد حداد في الشريط الحدودي".

وفيما أكد عدم تخوفه من حصول حرب اسرائيلية، عبر في المقابل عن قلقه من سلوك الرئيس الأميركي دونالد ترامب "الذي قد يسبب أزمات إضافية".

واكد بري "ان قانون الانتخاب لم يكن ربع الحلم الذي نريده. لكن هناك أمر واحد جيد فقط هو أننا انتقلنا من النظام الأكثري إلى النسبي على أساس تطويره"، مشيرا الى أنه "كان يمكن أن نذهب إلى الأرثوذكسي مجددا لو لم ننقذ الجلسة على هفوة، حيث كان يمكن أن يمر الأرثوذكسي". وقال: "حاولت جاهدا تأليف الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، وهي معركتي الدائمة".

وفي ملف النازحين، قال: "هناك مناطق أصبحت آمنة في سوريا يمكن ان يعود إليها جزء من النازحين"، مردفا "إذا كان البعض في الحكومة لا يريد ان يتعاطى مع سوريا، إلا انه توجد أجهزة رسمية تتعاطى مع دمشق كالأمن العام والجيش، ويمكن اعتمادها كأقنية اتصال، وانا مستعد لتأمين قناة تواصل، وجاهز كي انتدب وزيرا لهذا الغرض إذا شاؤوا".