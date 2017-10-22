living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد قانون الانتخاب والسلسلة والموازنة والتعيينات نماذج عن عينات تداعيات ملف النزوح

22
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد قانون الانتخاب والسلسلة والموازنة والتعيينات نماذج عن عينات تداعيات ملف النزوح : ملف مصيري بامتياز . اثاره سلبيه ونتائجه كارثية . كثافة سكانية غير مسبوقة على رقعة جغرافية محدودة . استنزاف للموارد المالية والكهربائية والاستشفائية والتربوية والاقتصادية . حوادث امنية وجرائم وتعديات خطيرة , اكتظاظ في السجون واستتباعا لذلك اشغال اضافي للاجهزة الامنية وانهاك للجهاز القضائي والعدلي . اهتزاز في الامن الاجتماعي وتوتر متصاعد في بعض اماكن تواجد النازحين . عمالة مضاربة للنازحين وبطالة متفشية في صفوف اللبنانيين ومعالجة غائبة وارض سائبة .

ملف النازحين يباعد في المواقف بين المسؤولين لكنه يقرب المخاوف بين اللبنانيين . تركيا استنفرت اجهزتها ومؤسساتها وباشرت تنفيذ خطط طوارىء تحسبا لأي مفاجأة غير سارة في موضوع النازحين والاردن بدأ بترحيل النازحين على دفعات الى بلادهم ووضعهم في مخيمات على الحدود مع سوريا منعا لتسربهم الى داخل البلاد وهو لم ينس بعد ما حصل في اواخر الستينات مع الفلسطينيين . اما في لبنان فاتفاق على الجوهر وخلاف على الشكل . الجميع يريد عودة النازحين لكن بواسطة من وعلى يد من ؟ الدولة السورية أم الامم المتحدة ؟ خطورة الملف تكمن في المصطلح الذي يزداد استخدامه راهنا وهو التوطين المقنع . المجتمع الدولي تخلى عن النازحين بعدما خسر الرهان على ورقتهم .

تحول الموقف الدولي من حاضن انساني _ في الشكل طبعا - الى محرك ومحرض سياسي - في المضمون - لتحقيق اهداف مرتبطة بالخارطة السياسية - الجغرافية - المجتمعية المستقبلية لسوريا مع طرح الفدراليات ويقظة القوميات وتكريس الدويلات الهجينة معطوفا على كلام ستيفان دوميستورا الذي كشف وللمرة الاولى ان تقسيما ناعما يجري فوق الارض السورية بين واشنطن وموسكو الامر الذي سيؤخر حل الازمة السورية واستتباعا ملف النازحين في لبنان والجوار .

وبالانتظار , المشهد يتبدل في المنطقة من ايران الى الجولان ومن بيروت الى بغداد . العبادي في الرياض وحماس في طهران بعد القاهرة نكسة للاكراد في الاستفتاء وانجاز لهم في الرقة . اما لبنان الذي يترقب نتائج الهجمة الاميركية - الاسرائيلية على حزب الله والمسعى الروسي للتوصل الى تسوية في سوريا في اطار صفقة مع اميركا والصراع المحتدم بين ايران والسعودية , فهو يسعى الى تثبيت التهدئة وترسيخ التسوية والحفاظ على الحكومة والتحضير للانتخابات ومتابعة مسيرة الانجازات وتنفيس الاحتقانات وتوسيع دائرة التفاهمات والقواسم المشتركة . وهو ما تحدث عنه وزير الداخلية .. ضمن النشرة المسائية

OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout