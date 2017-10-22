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بعد قانون الانتخاب والسلسلة والموازنة والتعيينات نماذج عن عينات تداعيات ملف النزوح : ملف مصيري بامتياز . اثاره سلبيه ونتائجه كارثية . كثافة سكانية غير مسبوقة على رقعة جغرافية محدودة . استنزاف للموارد المالية والكهربائية والاستشفائية والتربوية والاقتصادية . حوادث امنية وجرائم وتعديات خطيرة , اكتظاظ في السجون واستتباعا لذلك اشغال اضافي للاجهزة الامنية وانهاك للجهاز القضائي والعدلي . اهتزاز في الامن الاجتماعي وتوتر متصاعد في بعض اماكن تواجد النازحين . عمالة مضاربة للنازحين وبطالة متفشية في صفوف اللبنانيين ومعالجة غائبة وارض سائبة .



ملف النازحين يباعد في المواقف بين المسؤولين لكنه يقرب المخاوف بين اللبنانيين . تركيا استنفرت اجهزتها ومؤسساتها وباشرت تنفيذ خطط طوارىء تحسبا لأي مفاجأة غير سارة في موضوع النازحين والاردن بدأ بترحيل النازحين على دفعات الى بلادهم ووضعهم في مخيمات على الحدود مع سوريا منعا لتسربهم الى داخل البلاد وهو لم ينس بعد ما حصل في اواخر الستينات مع الفلسطينيين . اما في لبنان فاتفاق على الجوهر وخلاف على الشكل . الجميع يريد عودة النازحين لكن بواسطة من وعلى يد من ؟ الدولة السورية أم الامم المتحدة ؟ خطورة الملف تكمن في المصطلح الذي يزداد استخدامه راهنا وهو التوطين المقنع . المجتمع الدولي تخلى عن النازحين بعدما خسر الرهان على ورقتهم .



تحول الموقف الدولي من حاضن انساني _ في الشكل طبعا - الى محرك ومحرض سياسي - في المضمون - لتحقيق اهداف مرتبطة بالخارطة السياسية - الجغرافية - المجتمعية المستقبلية لسوريا مع طرح الفدراليات ويقظة القوميات وتكريس الدويلات الهجينة معطوفا على كلام ستيفان دوميستورا الذي كشف وللمرة الاولى ان تقسيما ناعما يجري فوق الارض السورية بين واشنطن وموسكو الامر الذي سيؤخر حل الازمة السورية واستتباعا ملف النازحين في لبنان والجوار .

وبالانتظار , المشهد يتبدل في المنطقة من ايران الى الجولان ومن بيروت الى بغداد . العبادي في الرياض وحماس في طهران بعد القاهرة نكسة للاكراد في الاستفتاء وانجاز لهم في الرقة . اما لبنان الذي يترقب نتائج الهجمة الاميركية - الاسرائيلية على حزب الله والمسعى الروسي للتوصل الى تسوية في سوريا في اطار صفقة مع اميركا والصراع المحتدم بين ايران والسعودية , فهو يسعى الى تثبيت التهدئة وترسيخ التسوية والحفاظ على الحكومة والتحضير للانتخابات ومتابعة مسيرة الانجازات وتنفيس الاحتقانات وتوسيع دائرة التفاهمات والقواسم المشتركة . وهو ما تحدث عنه وزير الداخلية .. ضمن النشرة المسائية