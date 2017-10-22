بالصور - فضل شاكر يفجر المفاجأة... هل يسلّم نفسه للعدالة بعد الحكم بسجنه 15 عاماً؟!

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ألمح فضل شاكر الى امكانية تسليم نفسه الى العدالة في سبيل الحصول على برائته.

وغرّد شاكر عبر حسابه في موقع "تويتر": "المحكمة التي أصدرت الحكم علي غيابيا بالسجن خمسة عشر عاما هي نفس المحكمة الي نفت عني هذه التهمة وذلك بناء على شهادة جميع الموقوفين الذين أكدوا هذا وبالتالي تبرئتي من مؤامرة عبرا التي ذهب ضحيتها شهداء الجيش اللبناني ومسجد بلال بن رباح".

وأضاف: "وحكمت علي غيابيا لتهم معروفة أسبابها والأهم فيها هو مناصرتي للشعب السوري، علما أن هذه التهم تسقط تلقائيا بمجرد حضوري أمام المحكمة وتعاد المحكمة وستعلن براءتي بإذن الله".

(لها)