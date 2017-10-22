زيارة رسمية لحاكم اوستراليا السير بيتر كوسغروف وقرينته الى لبنان اليوم تستمر ثلاثة ايام

A + A -

استقبال رسمي في قصر بعبدا ومحادثات موسعة ومؤتمر صحافي مشترك

يبدأ حاكم اوستراليا السير بيتر كوسغروف وقرينته الليدي لين كوسغروف، زيارة رسمية بعد ظهر اليوم الى لبنان حيث سيلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وكبار المسؤولين اللبنانيين.

وتصل طائرة السير كوسغروف الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت الثالثة بعد ظهر اليوم الاحد، على ان يقام له الاستقبال الرسمي غداً في قصر بعبدا، حيث يصل عند الحادية عشرة والثلث ترافقه قرينته ويكون في استقباله عند مدخل القصر الرئيس عون وقرينته اللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون. وبعد مراسم الاستقبال الرسمي، تعقد خلوة بين الرئيس عون والحاكم كوسغروف، فيما تلتقي السيدة عون بالليدي كوسغروف في قاعة اخرى.

وبعد الخلوة الرسمية، ينضم الوفدان اللبناني والاوسترالي الى المحادثات، على ان يليها مؤتمر صحافي مشترك، يوقع بعدها الضيف الاوسترالي على سجل الشرف، ثم تنضم السيدة عون والليدي كوسغروف الى الرئيس عون والسير كوسغروف الى "قاعة 25 ايار" في القصر الجمهوري حيث يقيم رئيس الجمهورية مأدبة غداء على شرف ضيفه وعقيلته عند الساعة الواحدة بعد الظهر.

وفي برنامج الزيارة ايضاً لقاءات للحاكم كوسغروف مع رئيسي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري وسعد الحريري، وزيارة الى مدافن الكومنولث وساحة الشهداء لوضع اكليلين من الزهر، وزيارة الى مكاتب المنظمة الدولية للهجرة ومبنى "اليونيسف".

ويقيم السفير الاوسترالي في لبنان غلين مايلز حفل استقبال مساء الثلاثاء المقبل على شرف الحاكم وقرينته.

ويغادر السير كوسغروف لبنان صباح يوم الاربعاء المقبل .