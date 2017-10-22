الجيش السوري وحلفاؤه يحررون مدينة القريتين في ريف حمص

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حرر الجيش السوري وحلفاؤه مدينة القريتين في ريف حمص الجنوبي الشرقي بعد معارك عنيفة مع ارهابيي جماعة داعش الوهابية. وفي دير الزور احرز الجيش وحلفاؤه تقدما نحو بلدة خشام شمالي المدينة. فيما قام الاحتلال الاسرائيلي بالاعتداء على احد المواقع العسكرية في ريف القنيطرة.





وها هي مدينة القريتين في ريف حمص الجنوبي الشرقي تتحرر على يد الجيش السوري وحلفائه بعد ان احتلتها جماعة داعش الوهابية قبل اقل من شهر بتواطئ اميركي واضح.

الجيش وحلفاؤه اطلقوا قبل ايام قليلة عملية عسكرية لتحرير المدينة، وخاضوا معارك عنيفة مع ارهابيي داعش الوهابية ما ادى الى مقتل واصابة عدد كبير منهم.

وبعد دخول القوات الى المدينة شرعت على الفور وحدات الهندسة الى إزالة العبوات الناسفة والألغام التي زرعها إرهابيو داعش الوهابية في المنازل والشوارع والساحات والمؤسسات الحكومية في القريتين.

احتلال الارهابيين للمدينة بدأ في السابع والعشرين من الشهر الماضي عندما تسلل نحو 300 ارهابيي من داعش الوهابية على متن عشرات السيارات رباعية الدفع من منطقة الركبان إلى مدينة القريتين مستفيدين من إحداثيات بالغة الدقة حصلوا عليها من خلال عمليات الاستطلاع الجوي للتحالف الأمريكي.

أما في دير الزور فقد احرز الجيش وحلفاؤه تقدما نحو بلدة خشام شمال المدينة، كما اندلعت مواجهات عنيفة مع ارهابيي داعش الوهابية في بلدة حويجة صكر على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وازاء هذه الانتصارات دخل الاحتلال الاسرائيلي مجددا على الخط بإعتداء جديد على الاراضي السورية وقام بقصف احد المواقع العسكرية السورية في ريف القنيطرة ما ادى الى وقوع خسائر مادية.

واكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ان الاحتلال قام بالايعاز للجماعات الارهابية المرتبطة به بقصف منطقة خالية داخل الاراضي المحتلة بقذيفة هاون، وذلك من اجل اخذ الامر ذريعة لتنفيذ اعتدائه.

وجددت القيادة العامة للجيش تحذيرها من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الأعمال العدوانية.