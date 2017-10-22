عناوين الصحف ليوم الأحد 22 تشرين الأول 2017

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الحياة: لبنان: ترك ملف عودة النازحين السوريين للجنة الوزارية يتيح فصله عن لعبة المحاور والمزايدة الداخلية؟
الديار: وزراء القوات اللبنانية على ابواب الاستقالة من الحكومة ؟
هل قال وزراء التيار في الحكومة ان وزراء القوات يعرقلون العهد
الوزير خوري يحذر من انهيار الاقتصاد اللبناني: النمو هبط من 8% الى 1%
المستقبل: مجلس الوزراء مدّد أسبوعاً لاستكمال أوراق شركات في مناقصة الكهرباء وعيّن مجالس إدارة 6 مستشفيات حكومية
عون والحريري ينوّهان بإقرار الموازنة: إنجاز للعهد والحكومة
النهار: "القوات" و"المردة" حاصرا تداعيات كلام جعجع وكرم يشكك في التحالف الانتخابي بين الفريقين