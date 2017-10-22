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ترامب عن سورية: لتمكين اللاجئين من العودة إلى وطنهم بصورة آمنة

22
OCTOBER
2017
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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستبدأ قريبا مرحلة جديدة من سياستها تجاه الأزمة السورية.

وأوضح ترامب، في بيان صدر عنه أمس بمناسبة تحرير مدينة الرقة السورية ووزعه البيت الأبيض، أن هذه المرحلة ستشمل دعم القوات المحلية وخفض مستوى العنف وتوفير ظروف السلام في سوريا.

وقال ترامب في بيانه: "يسرني أن أعلن أن قوات سوريا الديمقراطية، شريكنا في المعركة ضد داعش في سوريا، انتزعت بنجاح السيطرة على الرقة، التي أعلنها التنظيم الإرهابي عاصمة له من طرف واحد، إنا قواتنا قامت سوية بتحرير المدينة بالكامل من قبضة داعش".

وتابع ترامب مشددا: "دحر داعش في الرقة يمثل اختراقا بالغ الأهمية في حملتنا العالمية لتدمير داعش وإيديولوجيته المعادية للإنسان.. لقد أصبحت نهاية داعش، مع تحرير عاصمته والجزء الأكبر من الأراضي الخاضعة له، أمرا قريبا".

وتابع الرئيس الأمريكي: "إننا سننتقل قريبا إلى تنفيذ مرحلة جديدة سنقوم في إطارها بدعم قوات الأمن المحلية وخفض مستوى العنف في جميع أنحاء سوريا وتهيئة الظروف الملائمة لإحلال سلام مستدام بطريقة لن تسمح للإرهابيين بتهديد أمننا الجماعي مرة أخرى".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستؤيد، بالتعاون مع حلفائها وشركائها، "المفاوضات الدبلوماسية من أجل إنهاء العنف وتمكين اللاجئين من العودة إلى وطنهم بصورة آمنة، وتوفر عملية انتقالية سياسية تستجيب لإرادة الشعب السوري".

وشدد الرئيس الأمريكي في بيانه على أن "قادة الإرهابيين وكل من يؤيدهم من الضروري أن يواجهوا العدالة، وهذا ما سيحدث".

روسيا اليوم
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