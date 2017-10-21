وفد الناجحين بالفائض في مباراتي مجلس الخدمة الوطنية يزور المكتب التربوي للتيار

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قام وفد من الناجحين بالفائض في مباراتَي مجلس الخدمة المدنيَّة (2008 - 2016) بزيارة المكتب التربويّ للتيَّار الوطنيِّ الحرِّ، يوم الجمعة 20 تشرين الأوَّل 2017، والتقوا منسِّق لجنة أساتذة التعليم الثانويِّ فيه الأستاذ جوزف أبي هاشم، وعضو اللجنة الأستاذ جوزف نخُّول، وأكَّدوا أنَّ إقرار قانون الفائض يغطِّي الحاجة الفعليَّة المتبقِّية لملء الشواغر في التعليم الثانويِّ، مطالبين المكتب التربويّ تأييد قضيَّتهم ودعمهم في التثبيت عبر دعم إقرار قانون الفائض.



ومن جهته وعد المكتب التربويُّ بمتابعة ملفِّهم لدى المراجع السياسيَّة المعنيَّة بهدف نيل المطالب.