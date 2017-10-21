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ألآن عون لتيار الحازمية: القانون الجديد قد يُحرج الناخبين ويخلق منافسة بين مرشحي الحزب الواحد لكنه يؤمن صحة التمثيل

21
OCTOBER
2017
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نظمت هيئة التيار الوطني الحرّ في الحازمية محاضرة لعضو تكتل التغيير والإصلاح النائب ألان عون حول قانون الانتخاب الجديد. 

وأجاب عون عن كل التساؤلات حول القانون الجديد وقال: "يهدف هذا القانون إلى تأمين صحة تمثيل لكل مكونات المجتمع اللبناني، خاصةً المسيحيين، أي تحقيق المناصفة التي كرسها إتفاق الطائف مقابل إعادة توزيع صلاحيات رئيس الجمهورية.

وأضاف: "سعينا لتحسين التمثيل منذ عام ٢٠٠٥، صححّنا التمثيل جزئياً في الدوحة عام ٢٠٠٦، واليوم إقتربنا أكثر إلى تأمين صحّة التمثيل لكل المكوّنات. بإنتظار أن يصبح النظام علماني، علينا اليوم ان نحسن تطبيق النظام الطائفي الحالي ليشعر الجميع بالمساواة."
وقال عون "لم نسعى لتعديل القانون من خلفية ذاتية، خاصة أن قانون الستين يناسبنا أكثر في بعض المناطق كبعبدا. لم ننطلق من انانية سياسية ضيقة ، بل من منطلق شمولي لازالة التهميش عن بعض الفئات في بعض المناطق".

وأضاف: "النسبية في لبنان لها خصوصية لذلك عليها ان تراعي البعد الطائفي بالاضافة إلى المنطق الحسابي للنتيجة. واليوم، أعدنا الإعتبار لصوت الناس الذين يققرون وفق القانون الجديد، من يربح ضمن كل لائحة. بالرغم من ان القانون الجديد قد يخلق حرج للناخبين ومنافسة بين مرشحي الحزب الواحد، لكنه سيعطي صحة تمثيل لكل المكونات.

وختم عون: "يمنح هذا القانون فرصة لإحداث تنوع في كل الطوائف ونحن كتيار نطمح أن نتمثل في كل المناطق على مساحة هذا الوطن.

 

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