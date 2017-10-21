مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان تحذر!

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بخاصة على الجبال وارتفاع تدريجي بنسبة الرطوبة، ما يؤدي الى تكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.



وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطرعلى الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الإثنين حيث يتحول تدريجا الى متقلب.

-الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على الجبال وارتفاع تدريجي بنسبة الرطوبة ما يؤدي الى تكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر. يوم غد الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ودون تعديل يذكر على الساحل، كما يتكون الضباب على المرتفعات أحيانا. يوم الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الجبال مع تكون طبقات من الغبار في الأجواء.



واشارت النشرة الى انه خلال شهري تشرين الاول وتشرين الثاني، لبنان معرض لحصول حرائق الاحراج خاصة خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة، لذلك تتمنى على المواطنين التقيد بارشادات الدفاع المدني، واليقظة، والتنبه والتبليغ في حال رؤية دخان أو حريق.