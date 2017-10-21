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يسيطر طقس خريفي مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الإثنين حيث يتحوّل تدريجياً الى متقلب.
الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وإرتفاع تدريجي بنسبة الرطوبة على الساحل مما يؤدي الى تكوّن الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر.
الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع إستمرار درجات الحرارة بالانخفاض كما يتكون الضباب على المرتفعات أحياناً.
الإثنين: قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة .
الرياح السطحية: شمالية غربية وجنوبية غربية نهاراً متقلبة ضعيفة ليلاً، سرعتها بين ١٠ و٣٠ كلم/س
الانقشاع: جيّد يسوء مساءً بسبب تكّون الضباب.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٥و ٨٥%
حال البحر: هادئ
حرارة سطح الماء: ٢٥°م.
الضغط الجوي: ١٠١٧ HPA أي ما يعادل: ٧٦٣ ملم زئبق
ساعة شروق الشمس: ٠٦:٤٧
ساعة غروب الشمس: ١٧:٥٨