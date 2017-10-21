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يسيطر طقس خريفي مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الإثنين حيث يتحوّل تدريجياً الى متقلب.

الطقس المتوقع في لبنان:



السبت: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وإرتفاع تدريجي بنسبة الرطوبة على الساحل مما يؤدي الى تكوّن الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر.



الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع إستمرار درجات الحرارة بالانخفاض كما يتكون الضباب على المرتفعات أحياناً.

الإثنين: قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة .

الرياح السطحية: شمالية غربية وجنوبية غربية نهاراً متقلبة ضعيفة ليلاً، سرعتها بين ١٠ و٣٠ كلم/س

الانقشاع: جيّد يسوء مساءً بسبب تكّون الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٥و ٨٥%

حال البحر: هادئ

حرارة سطح الماء: ٢٥°م.

الضغط الجوي: ١٠١٧ HPA أي ما يعادل: ٧٦٣ ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: ٠٦:٤٧

ساعة غروب الشمس: ١٧:٥٨