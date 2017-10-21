توقيف عصابة في المعاملتين...تشريج دولارات مقابل الجنس!

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صـدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ التالي:

ورد على احد المواقع الالكترونية منذ فترة، خبراً حول تسهيل اعمال دعارة عبر الانترنت.

بتاريخ 2/10/2017 وفي محلتي المعاملتين وطبرجا، ونتيجة المتابعة الحيثية التي قام بها مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، تمكن من توقيف كل من:

م. ص. (مواليد عام 1989، لبناني)

ع. ف. (مواليد عام 1989، سورية)

وضبط بحوزتهما 7 اجهزة خلوية.

بالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على التواصل مع الشبان عبر تطبيق الواتساب واعطائهم مواعيد جنسية وهمية مقابل ارصدة (دولارات) ترسل عبر اجهزتهم الخلوية أو بطاقات تشريج، ومن ثم يعمدون الى بيعها.

وبعد الكشف على الاجهزة الخلوية، تبين انها تتضمن حسابات (Instagram، Facebook) وهمية لفتيات شبه عاريات وافلام وصور اباحية.

اودع الموقوفين القضاء المختص، بناء لإشارته.