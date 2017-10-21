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عندما رأيت داني شمعون للمرة الأولى

21
OCTOBER
2017
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كبريال مراد

كنت اسمع عنه من ابي انه "قبضاي". يحمل السلاح متى دعت الحاجة للدفاع عن لبنان. "آدمي وكاريزماتي مثل بيو". واعتقدت انه يتجوّل اينما حلّ حاملاً بندقيته. الى ان رأيته في مشهد مختلف. كنت في الثامنة من العمر عندما رافقت جيران الحي الى احتفال التخرّج الذي تقيمه كلية الشرق الأوسط، التي تحوّلت لاحقاً الى جامعة الشرق الاوسط، قرب منزلنا الوالدي في منطقة السبتية المتنية. طبعي "الورش" في صغري، جعلني اركض بين الطاولات الموزّعة في الباحة الخارجية لموقع الاحتفال، حيث كانت الشخصيات السياسية حاضرة.
لم تعن لي الوجوه التي مررت عليها مسرعا اي شيء. قد تكون من قيادات الصف الأول التي اعتادت ادارة الجامعة على دعوتها في مثل هذه المناسبة، والتي اجتمعت في مكان واحد عندما سمح وقف اطلاق النار بذلك. ولكنني فجأة توقّفت امام احد الحاضرين. طابقت سريعاً الصورة المطبوعة في ذهني مع الشخص الواقف امامي: انه داني شمعون. في لحظات، وفي شكل لا ارادي، طُبِعت ابتسامة على وجهي، ورددت عبارة "الله يحميك"، التي لطالما سمعتها في بيتنا، متى ظهر داني في نشرات الاخبار. وكم كانت سعادتي كبيرة عندما ردّ التحية بمثلها زائداً عليها " وانت كمان". ركضت في اتجاه اصدقائي اخبرهم عن داني. دعوتهم الى الاقتراب من المكان الذي كان واقفاً فيه لالقاء التحية عليه. ببراءة مضحكة قلت لهم "قربوا...هيدا آدمي...شفتو كتير منيح هل زلمي سلّم علينا".
عدت مسرعاً الى البيت اخبر اهلي انني التقيت بداني. رحت اصفه وكيف كان يرتدي "بنطالون ابيض ولاكوست اصفر". كانت كل "آدميتو" تختصر بالنسبة الي بأنه "سلّم عليّ".
مرّ شهران او اكثر على "اللقاء"، لاستيقظ في احد الايام على والدتي وهي تقول "مات الآدمي". رأيت ابي يبكي. لم اسأله عن السبب. جلست في الغرفة اتابع الصور عبر تلفزيون لبنان. كان الآدمي مضرّجاً بالدماء ملفوفاً بشرشف ابيض. منذ ذلك الحين، طبع في ذهني انه قتل لأنه آدمي. ومرّت الايام لأتأكّد من انه بالفعل قتل لأنه كذلك.
كبرت وكبرت معي صورة داني. وكأنني اعرفه وكأنه يعرفني. ثواني "اللمحة" في احتفال التخرّج جعلتني اعتقد انني اعرفه منذ زمن بعيد. رافق داني ايامي، ورحت ابحث عن الحقيقة واسأل "ليش مات الآدمي؟". اتذكّر انني في منتصف التسعينات، كنت انتظر اخبار محاكمة قاتل داني. عبارة والدتي " منين بدن يهربوا من عدالة ربنا" تحضر في ذهني في كل حين. منذ ثلاث سنوات، كنت عند احد الاصدقاء، عندما التقيت صدفة بأفراد عائلة احد المتهمين بقتل داني. كان يتحدّث عن والده "المقاوم" المهاجر الى استراليا والذي لا يستطيع العودة الى لبنان. بغضب قاطعته لاقول له " لو كان معي فرد وبعرف قوّص، كنت قتلتك. بيّك قتل داني شمعون".
بعد 23 عاماً على جريمة العصر اللبنانية، ما زلت اسأل " ليش مات الآدمي؟". اليوم، اذا التقيت بقاتل داني لن ارفع المسدس. تحضر امامي مجدداً عبارة الوالدة " منين بدن يهربوا من عدالة ربنا؟".

( كتب في الذكرى ٢٣ لاستشهاد داني)

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