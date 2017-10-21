عناوين الصحف ليوم السبت 21 تشرين الأول 2017

A + A -

الجمهورية

العدالة تنتصر: الإعدام لقاتلي بشير

الديار

الحريري يبدأ غربلة لوائحه وميقاتي يقود المعارضة السنية

المستقبل

عون والحريري ينوّهان بإنجازات العهد.. وخطة الكهرباء وورقة النزوح على السكة

الإعدام لقتلة بشير الجميل

اللواء

700 مليار ليرة لتمويل السلسلة حتى نهاية السنة

تنشيط الإتصالات على خط بيروت - الرياض.. وتجدُّد الإنقسام في الشارع بين الكتائب والقومي

البناء

موسكو تضع وحدة وسيادة العراق وسورية بوجه الأكراد والأميركيين والأتراك و«إسرائيل»

«القومي»: الحكم على الشرتوني والعلم يُصيب حق المقاومة ويطعن تضحيات المقاومين

تأبين لزهر الدين بخلدة الأحد مسؤول سابق لأمن جنبلاط متعامل عون يردّ قوانين ترقيات

الأخبار

حكم الشعب = إعدام بشير

L'Orient-Le Jour

L’acte fondateur derrière l’inculpation de Chartouni

The Daily Star

Iraqi forces complete takeover of Kirkuk