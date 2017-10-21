اسرار الصحف ليوم السبت 21 تشرين الأول 2017

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الجمهورية

تؤكد دولة أوروبية ذات علاقة وثيقة ومؤثرة بلبنان أن اختيار سفيرها في بلاد الأرز يجب أن يكون في مستوى إهتمامها بهذا البلد.

لاحظت أوساط سياسية إن عدم الإهتمام بقطاع مهمّ في لبنان وعدم إعطائه ما يلزم في جلسة إقرار الموازنة لدعمه وتشجيعه يضرب شريحة كبيرة من اللبنانيين تعيش من هذا القطاع.

شكّل تأكيد مسؤول أميركي رفيع مشاركته في مؤتمر ديني مشرقي في واشنطن مؤشراً على إيلاء الإدارة الأميركية أهمّية لملف مسيحيّي الشرق.

البناء

توقفت مصادر خبراء في التدريب العسكري لوحدات الآليات المدرّعة أمام الحركة الاستعراضية التي أدّاها عناصر داعش في ساحة دوار مدينة الرقة يوم احتلالها والتطابق بينها وبين الحركة الاستعراضية ذاتها التي أدّتها جماعات الميليشيات الكردية في المكان ذاته، وقالت هذا ليس كإطلاق الرصاص ابتهاجاً مجرّد تشابه عادي، بل هو دلالة على أنّ المدرّب الذي تلقى هؤلاء تدريبهم على يديه واحد، مضيفة أنّ الحركة هي ذاتها التي أدّتها الآليات العسكرية الأميركية في ساحات بغداد يوم احتلالها…

اللواء

لغز

قوبلت حملة نائب بارز على مسؤول نقدي رفيع بردَّة فعل عنيفة من مرجع كبير!

غمز

يحبس مدعومون حزبيون انفاسهم، بانتظار مسار الترشيحات في احزابهم من قبل قياداتهم.

همس

تتخوف أوساط لبنانية من تنفيس الاحتقان الدولي الإقليمي في مناطق تقاطع حدودي، خاضع لرقابة دولية.

المستقبل

يقال

إنّ حزباً مسيحياً متحالفاً مع «المجتمع المدني» يبحث عن شريك ثالث في دائرة البترون - الكورة - زغرتا - بشرّي قادر على تأمين الحاصل الانتخابي غير المتوافر له حتى الآن.