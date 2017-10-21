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كيف يحضّر الحريري للانتخابات؟

21
OCTOBER
2017
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علمت "الديار" ان الرئيس الحريري في صدد تنظيم حركته المتعلقة بالانتخابات في الاسابيع المقبلة، وان غربلة اسماء لائحته في بيروت قد بدأت في دائرة ضيقة جداً.


وحسب المعلومات، فان الحريري يأخذ بعين الاعتبار احداث تغيير وتبديل غير طفيف بالاسماء في الدائرة الثانية، بالاضافة الى احتمال ضم مرشح محسوب على جمعية المشاريع (الاحباش) بدلا من نائب الجماعة الاسلامية عماد الحوت اذ تتجه الجماعة الى خوض المعركة بتحالفات اخرى.


اما في الشمال، فلم يبدأ الحريري في ترتيب تحالفاته وجوجلة اسماء اللائحة التي سيشكلها، لكنه بطبيعة الحال يأخذ بعين الاعتبار خوض المعركة ضد الرئيس نجيب ميقاتي المنافس الأقوى والوزير أشرف ريفي، مع العلم ان ميقاتي وريفي لم يحسما امر تعاونهما الانتخابي حتى الآن وان كانت القنوات والتواصل بينهما مفتوحاً ومستمراً. لكن الاشارات في مدينة طرابلس تشير الى ان الرئيس ميقاتي متجه للتحالف مع فيصل كرامي.

وفي عكار يأخذ الحريري بعين الاعتبار التعاون مع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية في آن واحد، لكن حل احجية هذا التحالف يحتاج الى جهد ووقت وترتيب.


ويبدو ان التحالف بين الحريري وجنبلاط في الشوف هو شبه محسوم، وكذلك في البقاع الغربي الذي سيأخذ بعين الاعتبار امكانية التحالف مع التيار الوطني الحر وحركة «امل».

الديار
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