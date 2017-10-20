بالفيديو - الموازنة ابصرت النور امس مطعمة باصلاحات جدية

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هكذا استهل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان مؤتمره الصحافي .

قاعدة اساسية انطلق منها : اضاءة شمعة مرة خير من لعن الظلام الف مرة ، فكيف اذا كانت هذه الشمعة موازنة لعام 2017 تضع حدا لفوضى المال وتؤسس لشموع ضبط الانفاق ووقف الهدر والتجاوزات في موازنة 2018؟ما حصل بالامس كان افضل الممكن لتأمين موزانة ومنع اي تسوية على حساب المال العام جزم كنعان ردا على كل ما قيل ويقال حول قطع الحساب وهو تسلح بتقرير لديوان المحاسبة لرفض طرح المعارضة. صحيح ان الوفر الذي حققته لجنة المال قد قضم لكن الصحيح ايضاً ان الامر لا يتوقف عند حدود الرقم ، فما تحقق من اصلاحات تتعلق بالرقابة وتضع حدا للتجاوزات بالحسابات المالية اهم بكثير يكفي ما تحقق مثلا في موضوع الهبات والقروض التي لم تكن تخضع للرقابة.

ومن اهام الانجازات اخراج قوانين البرامج وما تتضمنه من انفاق بالمليارات من داخل الموازنة ليتمكن المجلس النيابي من درسها بشكل مستقل. بالعودة الى الارقام، فان موازنة 2017 لم تتمكن من المحافظة على الا على وفر 155 مليار ليرة من الاتصالات والياناصيب اضافة الى وفر يصل الى 30% من المساهمات للجمعيات ، فقد قيل ان الاموال التي كانت قدرتها لجنة المال قد صرفت ، علما ان هذا يعني صرف 400 مليار للجمعيات خلال الشهرين الاخيرين فقط وتقدير صرف نحو 900 مليار من احتياطي الموازنة حتى نهاية السنة، ما يطرح اكثر من علامة استفهام .على اي حال فانما حصل ليس الا البداية وسيستكمل في موازنة 2018 التي ستنطلق من وفر يصل الى الف مليار. ولان السلبية وحدها تدمر ولان ثقافة الرقابة والمحاسبة قد ارسيت ولا عودة فيها الى الوراء، مد رئيس لجنة المال يده للخصوم والحلفاء للتعاون في ممارسة الرقابة على موازنة 2018. (التفاصيل في الفيديو المرفق)