مركز أي بي تي للطاقة: دعوة مفتوحة إلى حضور المعرض الثاني للرسومات الرابحة في مسابقة فابريانو

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برعاية معالي وزير الثقافة الدكتور غطّاس الخوري، ينظم مركز أي بي تي للطاقة (IPTEC) ومراكز "فابريانو" الفنّيّة المعرض الثاني للرسومات الرابحة في مسابقة "فابريانو" لطلّاب المدارس في لبنان تحت عنوان "إعتمد المشي واستخدم الدّراجة الهوائية لبيئة أنظف وحياة أكثر صحّة"، وذلك نهار الجمعة 3 تشرين الثاني في ردهة كلّيّة العلوم الإنسانيّة بجامعة القديس يوسف (USJ) – طريق الشام، بيروت ابتداءً من الساعة الخامسة والنصف مساءً.



يضمّ المعرض الرسومات الرابحة في مسابقة "فابريانو" للرسم 2015 -2016 التي جرت برعاية مركز أي بي تي للطاقة وشارك فيها آلاف التلاميذ من مختلف الأعمار والمناطق في لبنان.



وكان "مركز أي بي تي للطاقة" و "مراكز فابريانو" قد أطلقا هذه المسابقة في المدارس بهدف تشجيع الطلّاب على التعبير عن آرائهم وهواجسهم البيئيّة من خلال الفنّ ولتسليط الضوء على معضلة تلوّث الهواء الناجم عن النقل البري وعلى الحلول التي يقترحها الطلّاب من خلال لوحاتهم وإبداعهم. وقد اجتذب عنوان المسابقة أكثر من 800 تلميذ فاز منهم حوالي 100 تلميذ من 50 مدرسة، قدّمت لهم جوائز قيّمة من مركز أي بي تي للطاقة ومراكز فابريانو الفنّيّة. وقد ترافق هذا النشاط التوعوي مع ندوات وزيارات قام بها فريق مركز أي بي تي للطاقة على مدى ثلاث سنوات إلى العديد من المدارس في جميع أنحاء لبنان لنشر الوعي حول واقع تلوّث الهواء في لبنان وسلوكيّات القيادة الإقتصادية الصديقة للبيئة وانتهاجها كثقافة في القيادة.



إنّ هذا المعرض يأتي استكمالاً لمعرض الرسومات الأول الذي نظّمه مركز أي بي تي للطاقة وفابريانو في العام 2016 في قصر الأونيسكو في بيروت برعاية معالي وزير الثقافة الأستاذ ريمون عريجي.



تندرج هذه الأنشطة ضمن إطار حملة التوعية التي أطلقها مركز أي بي تي للطاقة في العام 2014 بدعم من وزارة البيئة، منظّمة الإسكوا (ESCWA) وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي (UNDP)، تحت عنوان "كون eco-driver وحافظ عصحّتك وبيئتك". وتهدف هذه الحملة إلى نشر ثقافة الeco-driving أوالقيادة الإقتصاديّة الصديقة للبيئة لدى تلامذة المدارس وتشجيعهم على اتّباع طرق قيادة سهلة وبسيطة تساعد في المحافظة على البيئة من خلال الحدّ من تلوّث الهواء في قطاع النّقل البرّي، بالإضافة إلى التخفيف من استهلاك الوقود.