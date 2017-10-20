ستريدا جعجع تعتذر..!

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ردّ المكتب الاعلامي للنائب ستريدا جعجع على "البلبلة الكبيرة التي أثارها فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تم تصويره خلال لقاء النائب ستريدا جعجع مع رابطة آل طوق في سيدني أستراليا حيث استعادت عن طريق الدعابة كلاماً جاء على لسان والدها منذ أكثر من ثلاثين عاماً"، موضحا ان "كلام جعجع جاء مجتزءاً ولم يكن المقصود منه التعرُض بأي شكل من الأشكال لأبناء زغرتا، هذه البلدة التي نحترم أهلها وتاريخها".



وأضاف "بناءً على ذلك ولأن الاعتذار شجاعة وثقافة مطلوبة، تتقدم النائب ججع بالاعتذار من أبناء زغرتا الأعزاء فرداً فرداً مؤكدة أنها لم تقصد جرح مشاعرهم أبداً لا بل تعتبر أن كرامة أهل زغرتا هي من كرامة أهل بشري ونحن كلّنا أهل وإخوة وأقارب وأولاد مجتمع واحد".

وجددت النائب جعجع حرصها على العلاقات الطيبة التي يتم بناؤها حجراً فوق حجر بين تيار المردة وحزب القوات اللبنانية والتي تكللت بالنجاح حتى الآن والى مزيد من التقدم ان شاء الله.