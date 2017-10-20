العماد عون تفقد سير الاختبارات في الكلية الحربية.. وهذا ما قاله

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تفقد قائد الجيش العماد جوزاف عون، صباح اليوم، المستشفى العسكري المركزي في بدارو، حيث اطلع على سير الاختبارات الطبية للمرشحين للتطوع بصفة تلميذ ضابط في الكلية الحربية.





ثم اجتمع برئيس الطبابة وأعضاء اللجنة الفاحصة والأطباء والكوادر الطبية المشرفة على سير الاختبارات وزودهم بالتوجيهات اللازمة.





وقد أكد العماد عون أن وجوده اليوم في هذا المكان "هو رسالة للجميع بأن الكفاءة، المتمثلة بنتائج الامتحانات وتصنيف المتبارين وفق العدد المطلوب، هي المعيار الوحيد للدخول إلى الكلية الحربية، والجيش لن يسمح لأي جهة كانت باستخدام الوساطة أو التدخل في سير هذه الامتحانات من قريب أو بعيد، وهذا هو أيضا موقف جميع السلطات الرسمية في البلاد وفي مقدمهم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري.



ولفت عون إلى أن هذه المباراة "ستشكل نموذجا لالتزام الجيش الجدارة والنزاهة وتكافؤ الفرص لدى الشباب اللبناني".