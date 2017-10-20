انتخاب لبنان عضواً في المكتب التنفيذي لوزراء البيئة العرب

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عاد وزير البيئة طارق الخطيب اليوم من القاهرة بعد مشاركته في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الدورة 29 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي ناقش بنوداً عدة من بينها متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة، وعرض أنشطة وفعاليات المنظمات العربية المتخصصة وكذلك استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث، والإعداد للتعزيز الثاني لتوقعات البيئة العربية.

وقد انتخبت الدورة 29 في اختتام اعمالها لبنان عضواً في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب.

وكان وزير البيئة ألقى كلمة شددت على ضرورة دفع اسرائيل التعويض للبنان عن كارثة التلوث النفطي على الشاطىء اللبناني نتيجة عدوان تموز 2006 , كما دعا الى عودة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة في سوريا لاصلاح الوضع البيئي في لبنان.