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بعد الفيديو الذي انتشر.. هكذا علّقت ستريدا جعجع

20
OCTOBER
2017
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ردت  عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب ستريدا جعجع  على الفيديو الذي انتشر لها امام وفد من بشري في استراليا، معربة عن أسفها لأن البعض اجتزأ كلامها وأخذه إلى مكان آخر، لافتة إلى أنها كانت تسرد حادثة جرت مع والدها منذ ثلاثين عاماً والكل يعلم كيف كانت العقلية القديمة.

جعجع توجّهت إلى أبناء زغرتا قائلة: "هيا…قريبا سنطوي الصفحة القديمة لأننا نحرص على هذه المصالحة".

كما نوهت بالجالية اللبنانية أنه على الرغم من الإختلاف السياسي، هم مصرون على وحدتهم وإظهار الجالية وحيدة واحدة في أستراليا.


وكان انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للنائب ستريدا جعجع اثناء لقائها رابطة آل طوق في استراليا, خلال جولتها وزوجها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.



اثار الفيديو جدلا واسعا وهاجمها ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي متهمينها بالتحريض على "الزغرتاوية", اي اهالي زغرتا، فكانت تروي النائب قصة طريفة عن والدها وزوجها, وتخبر أنّه عندما دخل سمير لأول مرة الى منزلها وتعرّف على والدها اقترب منها والدها وقال لها " يا بنتي هالرجال ما في منو لأنه بشراني أصيل ونزل دعوسلي هالزغرتاوية تحت", وتابعت قائلة "بتمنى ما ينفهم كلامي غلط".

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