لقاءات سياسية وثقافية ورياضية في قصر بعبدا

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يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثانية بعد ظهر اليوم، جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد في قصر بعبدا وعلى جدول اعمالها 63 بنداً تتناول مواضيع مالية وادارية وقانونية.





سفير اسبانيا

وكان قصر بعبدا شهد قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع مختلفة، فاستقبل الرئيس عون سفير اسبانيا في لبنان خوسيه ماريا فيري JOSE MARIA FERE واجرى معه جولة افق تناولت التطورات المحلية والاقليمية والدولية، اضافة الى العلاقات اللبنانية-الاسبانية وسبل تطويرها. ونقل السفير فيري الى رئيس الجمهورية موقف حكومته من التطورات الاسبانية الاخيرة.





السفير خليل كرم

واستقبل الرئيس عون مندوب لبنان الدائم لدى منظمة الاونيسكو السفير خليل كرم واطلع منه على المعطيات التي احاطت بعملية انتخاب المدير العام الجديد للمنظمة الدولية التي تمت في باريس قبل ايام . كما تطرق البحث الى المؤتمر العام لمنظمة الاونيسكو الذي يجري التحضير له والمقرر عقده من 30 تشرين الاول الى 14 تشرين الثاني المقبل حيث سيتم تثبيت انتخاب المديرة العامة الجديدة السيدة اودري ازولاي، اضافة الى البحث في عدد من المواضيع.





رئيسة الاتحاد الدولي للغطس

وفي قصر بعبدا، اطلعت رئيسة الاتحاد الدولي للغطس ( CMAS) السيدة انا ارزانوفا ANNA ARZHANOVA رئيس الجمهورية على النشاطات تحت المائية التي يقوم بها الاتحاد الدولي الذي يضم 130 عضوا يمثلون 100 دولة بينها لبنان.

واشارت الى ان الاجتماع الذي يعقده الاتحاد في جونيه يؤكد على الثقة الدولية بلبنان وهو دليل آخر على الاستقرار الذي ينعم به هذا البلد. وشددت السيدة ارزانوفا على العناية التي يوليها الاتحاد بالمحافظة على الاثار العلمية والاحياء البحرية وحمايتها، بصرف النظر عن الابعاد الرياضية والسياحية للنشاطات التي ينظمها.

ورحب الرئيس عون برئيسة الاتحاد الدولي والوفد المرافق منوهاً بالجهد المبذول لاطلاق الانشطة تحت المائية، ولاختيار لبنان مكانا لاجتماع الاتحاد، مشيرا الى ايلائه عناية خاصة بالرياضة التي تصقل الشباب وتبعدهم عن الافات المزعجة، وتحقق تآلفا بين الشعوب وتعزز السلام في ما بينهم.

ونوه الرئيس عون بالرياضيين اللبنانيين الذين يحققون افضل النتائج في البطولات الرياضية المحلية والاقليمية والدولية.