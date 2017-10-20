باسيل بحث وفرانسا فتح خط طيران جوي مباشر بين لبنان وساو باولو

A + A -

استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في مكتبه نائب حاكم ولاية ساو باولو البرازيلية مارسيو فرانسا في حضور سفير البرازيل لدى لبنان جورج جيرالدو قادري.

بعد اللقاء قال فرانسا:" ناقشنا العلاقات بين لبنان والبرازيل، وتحديدا فتح خط طيران جوي مباشر بين لبنان وساو باولو خصوصا وان المدينة تحتضن عددا كبيرا من ابناء الجالية اللبنانية. كما بحثنا في امكانية التبادل التجاري بين البلدين في مجال المواد الغذائية بدءا من الزيت والنبيذ ومواد أخرى، ما يشجع مجيء البرازيليين الى لبنان وتمتين العلاقات بين البلدين."

أضاف:"كما نقلت للوزير باسيل تحيات حاكم ولاية ساو باولو، ووجهت له دعوة لزيارة الولاية في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في العام المقبل، لمتابعة البحث في كيفية تمتين العلاقات بين بلدينا