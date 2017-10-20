من زار السيّد نصرالله.. وماذا حصل؟!

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أكد الامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله خلال استقباله المدير العام لهيئة الاذاعة والتلفزيون الايراني الدكتور علي عسكري على دور الاعلام المقاوم في الانتصارات الاخيرة التي حققتها جبهة المقاومة.

وأشار نصر الله وعسكري في بيروت امس الخميس الى اهمية حضور وسائل اعلام محور المقاومة الى جانب المقاتلين والمجاهدين في ميادين القتال والجبهات، واثرها في تحقيق الانجازات والانتصارات. كما ناقش عسكري مع نصر الله التطورات الميدانية والسياسية في سوريا والعراق ولبنان .

هذا والتقى عسكري اثناء زيارته الى بيروت عدداً من مدراء اتحاد الاذاعات والقنوات الاسلامية ، واصفاً مؤسسات الاتحاد الاعلامية بانها مفخرة نعتز بها ، وقال: نُقبل ايدي هؤلاء الاعزاء ، فما يقومون به من دور مهم يبعث على الفخر والاعتزاز ، واضاف لا يمكن تجاهل دور الاعلام المقاوم في الانتصارات الاخيرة التي تحققت في لبنان وسوريا والعراق ، مؤكداً أن مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايراني كعضو في الاتحاد ستقف بكل قواها وامكاناتها الى جانب الاخوة في الاتحاد للوصول الى الهدف المرجو .

وفي جانب اخر، قال المدير العام لهيئة الاذاعة والتلفزيون الايراني ان نظام السلطة العالمي وعلى رأسه اميركا الغاضبة يسعيان لضرب الجمهورية الاسلامية والثورة وحزب الله وحركات المقاومة في المنطقة، الا ان مساعيهم دائما كانت تنتهي بالفشل .

واكد عسكري ان الانتصارات التي تحققها جبهة المقاومة هي لطف الهي ونتيجة اخلاص المجاهدين والمقاومين الحاضرين في الميدان ، لا سيما الحضور والادارة الشجاعة لسماحة السيد حسن نصر الله الى جانب قائد الثورة الاسلامية .