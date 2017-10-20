اللواء صليبا يستقبل وفداً برازيلياً رفيعاً

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إستقبل المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا في مكتبه بالمديرية العامة، نائب حاكم ولاية ساوباولو البرازيليّة د. مارسيو فرانكا، يرافقه كلّ من سفير البرازيل لدى لبنان جورج جيرالدو القادري، وعمدة ولاية سان فينتسنتي، ورجل الأعمال اللبناني السيّد أكرم هاشم.

تناول اللقاء أوضاع الجالية اللبنانية في البرازيل، وأبرز الأحداث الأمنيّة التي طبعت مدن العالم في الفترة الأخيرة. كما أثنى د.فرانكا على إنجازات أمن الدولة، وثمّن السفير البرازيلي من جهته التعاون المشترك بين بلده ولبنان في الشؤون الأمنيّة وكافة الشؤون الاخرى.