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قوى الأمن تُحذّر المواطنين!

20
OCTOBER
2017
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

 

"أولاً: من خلال المتابعة، رَصَدَ مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، صفحة إلكترونية تحت إسم: "Bestscooteroutlite" وقد أصبح اسمها لاحقاً: "Massagechair". هدفها إيهام المتابعين بأنها صفحة لتسويق معدّات للتدليك، وبأنه يمكنهم القيام بعملية الشراء من خلال اتّباع التعليمات الموجودة في الصفحة، التي توصل الزبائن إلى موقع إلكتروني وهمي "Goodmassagechair.com"، بحيث تدفع بالضحية الى دفع ثمن السلعة المُراد شراؤها بواسطة بطاقته الائتمانية، على أن تُرسل البضاعة في وقتٍ لاحق، فيقع الزبون ضحية عملية احتيالية، ويخسر أمواله من دون استلام المشتريات.

 

ثانياً: لاحظ ايضاّ المكتب المذكور رسالة نصيّة باللغة الإنكليزية، تتضمن ما يلي:

Adidas is celebrating its 68th anniversary by giving free pair of shoes to 250customers.

Grab your adidas shoes now

//salesshoes.co/adidas

 

يتلقّاها المواطنون من خلال تطبيق "واتساب"، توهمهم بأن شركة "Adidas"، وبمناسبة عيدها الـ68، سوف تهدي حذاءً رياضياً مجاناً إلى 250 زبوناً، وذلك من خلال الولوج إلى الموقع التالي: "//salesshoes.co/adidas"، حيث يتعرّض المواطن لعملية احتيالية، وسرقة أمواله.

 

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من المواطنين الكرام، التنبّه والحذر، وعدم الضغط على مثل هذه الروابط او غيرها قبل التأكد من مصداقيتها، كي لا يكونوا عرضةً لعميات احتيالية".

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