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نساء حوامل يمارسنَ الدعارة بكل وقاحة على طريق عام في هذه المنطقة اللبنانية!

20
OCTOBER
2017
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خاص "رادار سكوب":

ظاهرة خطيرة لا تقلّ خطورة عن ما يحصل في لبنان من جرائم قتل بشعة وسرقات خطيرة، الظاهرة الحديثة تتمثل بإقدام نسوة حوامل على ممارسة البغاء بكل وقاحة على طريق عام منطقة خلدة.

الأمر لا يحتاج سوى لإيماء باليد وبعدها تختار المرأة الزبون الذي يروق لها قبل الصعود معه والتوجه إلى شقة المتعة دون الخوف من التقاط أمراض وجراثيم ولا همهن خطورة الأمر على الآجنة في بطونهن.

من أجل حفنة من المال يقتلن ضميرهن، إذ ان وبناء لمعلومات توافرت لمكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية عن هذه الظاهرة، تمكنت بعد عملية رصد ومراقبة من توقيف عدد من الفتيات اللبنانيات والسوريات والمصريات نتيجة كمين نُصب في مكان تواجدهن .

وتبين ان إحدى الحوامل تمارس الدعارة بشكل طبيعي وفق معلومات حصل عليها موقع "رادار سكوب".

وكانت قوّة من المكتب المذكور أوقفت منذ أسابيع قليلة مجموعة أخرى من نفس المكان كن يعتمدن الأسلوب نفسه لتقديم الخدمات الجنسية.

والجدير ذكره انها ليست المرة الأولى التي يتم فيها توقيف بائعات هوى حبالة، حيث أوقفت في المكان نفسه منذ سنة ونيّف سيدة برفقة ابنها وهي حامل، وقد أكد شهود عيان لموقع "ردار سكوب"، أن السيدة فور خروجها من السجن، وبعد أن وضعت مولودها عادت لتمارس مهنتها بشكل طبيعي.

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