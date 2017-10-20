موظف في احدى مستشفيات بيروت مصاب بالإيدز!

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"رادار سكوب" - علم موقع "رادار سكوب" ان موظف في إحدى المستشفيات المرموقة في بيروت يعمل في قسم "حسّاس" مصاب بداء الإيدز (HIV) وبنسبة مرتفعة جداً الأمر الذي يعرض المرضى وزملائه لخطر العدوى. ووفق معلومات رادار سكوب أن إدارة المستشفى على غير علم بذلك وهو يتكتّم عن دائه خصوصاً بعدما تأكد من الإصابة به إثر فحص مخبري أجراه منذ أيام قليلة.

واللافت أن الموظف كان لديه الشكوك في اصابته حيث توجه الى مختبر خارج مكان عمله ودخل بإسم وهمي وخضع للفحص إلا أن "طرف خيط" كشف هويته الحقيقية.

من جهته يتحفظ موقع رادار سكوب على نشر اسمه أو أي تفاصيل أو ادلة أصبحت بحوزته حفاظاً على سلامة المريض، وذلك في سبيل التعاون مع الجهات المختصة لا سيما وزارة الصحة ونقابة المستشفيات للتدخل العاجل وايجاد الحل بالسرعة الممكنة، لعزله وتقديم العلاج اللازم له، وحرصاً منه على دقة الحالة وحفاظاً على سريّة المعلومات الطبيّة، للمباشرة في اجراء الفحوصات لزملائه وتطهير القسم الذي يعمل فيه قبل انتشار العدوى.