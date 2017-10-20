living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السوريون يتدربون على قيادة طائرات قادرة على اعتراض "إف-35" الإسرائيلية

20
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سبوتنيك-

تستطيع طائرات سورية مطوّرة من طراز "ميغ-29" أن تهدد مقاتلات "إف-35" الأمريكية التي حصل الطيران الإسرائيلي عليها مؤخرا.


ويشار إلى أن سوريا قامت بتطوير بعض طائرات جيشها من طراز "ميغ-29" إلى طائرات "ميغ-29إس إم تي" بمساعدة روسيا، لكن القوات الجوية السورية تستخدم حالياً الطائرات المطوّرة التي تحمل اسم "ميغ-29إس إم" حسب مصادر سورية.

 

في أي حال فإن طائرات "ميغ-29" المطوّرة تستطيع التغلب على مقاتلات الجيل الخامس بفضل القدرة الزائدة على المناورة وأجهزة الرادار المتطورة القادرة على اكتشاف الطائرات المعادية من دون أن تكشف عن وجودها.

 

كما حصلت القوات الجوية السورية من روسيا على صواريخ جو/جو "إر-77" الموجهة ذاتياً والقادرة على العمل في ظروف التشويش الإلكتروني.

 

وعلاوة على ذلك تستطيع طائرات "ميغ-29" المطوّرة أن تقصف الأهداف الأرضية بالصواريخ والقنابل الموجهة، حسب وكالة أنباء موردوفيا إحدى وكالات الأنباء الروسية.

ووفقا للمعلومات المنشورة على مواقع الإنترنت، يتدرب الطيارون السوريون الآن على قيادة تلك الطائرات المطوّرة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout