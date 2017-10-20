زاسيبكين: التفاوض مع الحكومة السورية أمر ضروري

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بقي ملف النازحين السوريين والعلاقة مع سورية محور الحركة السياسية والدبلوماسية في الداخل مع بروز دور روسي على هذا الصعيد. وأشار السفير الروسي الكسندر زاسيبكين بعد لقائه وزير الخارجية جبران باسيل، الى أن «هناك موقفاً موحداً للمجتمع الدولي في بعض النقاط الاساسية وضرورة العودة للنازحين الى الوطن، وما يهمّهم هو كيفية ترتيب هذه العودة، ونحن الآن نركّز على التطبيع مع سورية، لذلك كلما سنحت الفرصة يجب تركيز الجهود لتحريك عملية العودة اليها، وأظنّ أنه علينا العمل في هذا الاطار لإيجاد آلية لاتخاذ الإجراءات المناسبة، انطلاقاً من مبادئ العودة المعترف بها دولياً، ونحن متفقون مع الموقف اللبناني في ما يتعلق بالأعباء الكبيرة التي يتكبّدها والتي تشكل حالة من الممكن أن تنفجر قريباً، ما يؤكد أن هذه القضية ملحّة جداً».

وعما إذا كانت مسألة الاستعجال في عودة النازحين متفقاً عليها من قبل كل الدول في مجلس الأمن الدولي، قال: «هناك اتفاق على المبادئ، لكن بالنسبة للآلية، فلكل من هذه الدول تقييمها ورأيها. على سبيل المثال، اذا كان الاعتراف بأن الافق غير واضح المعالم للعملية السياسية، فكيف ستتم العودة؟ هذا رأيي. وثمة رأي جرى التعبير عنه، بان العملية السياسية تتطلب إجراءات، كالانتخابات والاصلاحات الدستورية، وهذا يستلزم وقتاً. الا أن هناك في الوقت نفسه مسار استانة الذي يسعى الى ايجاد الحلول للقضايا الميدانية وعنوانه العام هو تطبيع الاوضاع في سورية. وهذا يعني تنقية الاجواء وترتيب الامور للناس الموجودين في المناطق والنازحين ايضاً لذا يجب العمل على هذا الاساس».

واعتبر زاسيبكين بعد زيارته الرابطة المارونية أن «التفاوض مع الحكومة السورية أمر ضروري، لكن يجب أن يكون هناك موقف موحد من ذلك».