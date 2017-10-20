عناوين الصحف ليوم الجمعة 20 تشرين الأول 2017

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الأخبار: أول موازنة بعد ١١ عاماً

تشريع التسيّب

الجيش السوري يضع البوكمال هدفاً... و«عقدة» التنف إلى المفاوضات





الديار: السبهان يصف حلفاء المملكة في لبنان بـ«الجبناء»

«خيبة» من جعجع والجميل... وبري «احتوى» الحريري وجنبلاط

نائب الرئيس الايراني الى بيروت وعون في طهران قريبا

الأنوار: اقرار مشروع الموازنة ب ٦١ نائبا ومعارضة ٤ وامتناع او غياب ٦٠



البناء: السبهان في الرقة برعاية أميركية لاسترداد الدواعش السعوديين... والكويت تحتفل بالغانم

زاسيبكين لحوار لبناني سوري يحظى بالإجماع... والقوات مصمّمة على الحملة ضد سلامة

إقرار الموازنة دون قطع الحساب... وتفاهم سياسي على 2018 بتعديلات رشاقة وتخفيضات

النهار: الموازنة أقرّت والوفر طار والإجراءات "ترقيع"

الجمهورية: موازنة 2017 إنجاز فارغ



المستقبل: الحريري يُعاهد الشهداء بملاحقة «الجبناء»: لن ننسى

اللواء: الموازنة تُقرّ بأقل من نصف المجلس.. وتخلّف تداعيات دستورية!

تعيينات في المستشفيات الحكومية اليوم... ومناقصة الكهرباء مجدداً أمام مجلس الوزراء

the daily star: Parliament passes first state budget since 2005



l'orient le jour: Vote du budget 2017 : une victoire en demi-teinte