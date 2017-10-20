أسرار الصحف ليوم الجمعة 20 تشرين الأول 2017

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر روسية مطلعة إن موعد نهاية العام هو التقدير الذي تسير عليه روزنامة موسكو للجمع بين موعد نهاية العمليات العسكرية الكبرى ضد داعش والنصرة وموعد انطلاق عملية سياسية جدية بالتزامن مع تثبيت صيغ واضحة للتهدئة يشترك فيها المعنيون بالعملية السياسية ومتفاهمون على سقفها بحكومة جديدة وانتخابات برلمانية ورئاسية بعد وضع دستور جديد وأن نهاية العام المقبل موعد تقريبي لنهاية منتجات العملية السياسية والانتخابات .



خفايا

عبّر نائب بارز عن رضاه إلى حدّ كبير على مجريات الجلسة النيابية العامة، المخصّصة في الأساس لمناقشة الموازنة العامة، مشيراً إلى أنّ المضامين السياسية لكلمات النواب، ما عدا قلة قليلة منها، كانت ضمن السقوف المقبولة وراعت التسوية السياسية التي على أساسها تمّ تشكيل الحكومة، وأتت من باب الضرورة الجماهيرية، لكون الجلسة منقولة مباشرة على شاشات التلفزيون والحاجة ماسّة لمحاكاة مطالب الناخبين في مختلف المناطق.

النهار: أسرار الآلهة

زيارة بشروط

روى مسؤول روسي عن مرجع لبناني رفضه زيارة روسيا ما لم يستقبله الرئيس بوتين شخصياً علماً أن البروتوكول لا يتيح ذلك..



إجراءات جديدة

تتخذ وزارات

إجراءات جديدة بحق المؤسسات التجارية والصناعية السورية التي تعمل في لبنان خلافاً للقانون وتعلن عنها السبت....



تكاليف الأحكام

طلب نائب معرفة مجموعة الأحكام الصادرة عن مجلس شورى الدولة بعدما تبيّن أن تنفيذ بعضها يكلف الخزينة أموالاً طائلة....



صلاحيات في المطار

لم يتضح كيف حسم الخلاف على الصلاحيات في مطار بيروت الدولي وما اذا اتخذ قرار بتغيير أسماء المسؤولين الأمنيين فيه



الجمهورية: أسرار

إنحياز

لوحظ تردُّدٌ في اتخاذ موقف إنحيازي واضح بعد تعرُّض شخصية إقتصادية بارزة لهجوم من حزب بارز حتى تبيان حقيقة ما وراء الهجوم.

مرحلة

قالت أوساط سياسية إن كلّ الأفرقاء على ما يبدو متّفقون على أن هذه المرحلة هي مرحلة تقطيع الوقت للوصول إلى الإنتخابات النيابية ومن ثمّ لكلِّ حادثٍ حديث.



حسم

يُردِّد مسؤولون في تيار أن التيار لم يَحسُم تحالفاته بعد في دائرة زحلة وكلّ ما يُقال هو لذرّ الرماد في العيون.

فكرة

لم تنجح محاولات لإعادة ترتيب العلاقة بين شخصيَّتين شماليَّتين لبناء تحالف إنتخابي بينهما، وفوجئ «الوسيط» بين الشخصيَّتين برفض إحداهما القاطع لهذه الفكرة الذي قال: سبق وجرّبت التحالف معه وندمت.. والآن أتحالف مع الشيطان ولا أتحالف معه.

المستقبل: يقال

إنّ زوّاراً لحاضرة الفاتيكان نقلوا عن كبار المسؤولين هناك ارتياحهم لنتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الأخيرة ولقائه البابا فرنسيس ولدوره في حماية استقرار لبنان ومعناه في المنطقة.