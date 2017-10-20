١٧٦١ رحلة جوية من المطار واليه خلال عشرة أيام

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لاحظ معنيون بشؤون السياحة انهم لم يسمعوا نائبا واحدا يسلّط الضوء في جلسات الموازنة على مشاكل القطاع وعلى معاناة القيّمين على شؤونه، وما له من تداعيات مباشرة أو غير مباشرة على مختلف القطاعات الحيوية الأخرى.



من هنا يأتي دور وزارة السياحة كما القطاع الخاص والنقابات المعنية بهذا الشأن لتحريك كل ما له علاقة بابراز دور لبنان المميز في القطاع السياحي، ووضع خطة عمل مدروسة للمستقبل القريب والبعيد المدى، لكي يتزامن ذلك مع استفادة لبنان من كل المناسبات والأعياد لجذب المغتربين اللبنانيين والسياح العرب والأجانب وكل محبّي لبنان لكي ينعموا بتمضية اجازاتهم في ربوعه، والتأكيد مرة جديدة ان سياحة لبنان المتميزة صيفا وشتاء تشكّل دائما عنوانا رئيسيا لمستقبل هذا البلد أكان على الصعيد الاقتصادي أو الاستثماري وبالتالي كقطاع سياحي يفرض نفسه بحد ذاته ويجعل الأنظار تتجه دوما نحوه للمساهمة في تأمين النمو والتقدم والازدهار في لبنان.

وعلى صعيد حركة المطار فقد بلغ مجموع الركاب خلال الأيام العشرة الماضية ١٩٣ ألفا و٧٤٦ راكبا توزعوا على ٩١٧٨١ راكبا وصلوا الى لبنان و١٠١ ألفا و٨٩٧ راكبا غادروا لبنان و٦٨ راكبا بطريق الترانزيت.

وبلغ مجموع الرحلات الجوية ١٧٦١ رحلة منها ٨٨٠ رحلة وصول الى لبنان و٨٨١ رحلة إقلاع من لبنان.

ومن الشخصيات التي استخدمت المطار خلال الأيام القليلة الماضية:

مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان عاد من القاهرة.

بطريرك الأرمن الكاثوليك كريكور بدروس العشرون عاد من روما.

وزير التربية مروان حماده عاد من لندن.

وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري عاد من الولايات المتحدة الأميركية.

وزير البيئة طارق الخطيب غادر الى القاهرة.

حاكم مصرف لبنان رياض سلامه عاد من الولايات المتحدة الأميركية.

النائب وائل أبو فاعور غادر الى اسطنبول.

النائب رياض رحال غادر الى باريس.

النائب أحمد كرامي غادر الى لندن.

النائب نديم الجميّل عاد من باريس.

النائب نبيل نقولا عاد من لارنكا.



الوزير السابق فريد هيكل الخازن عاد من دبي.

الوزير السابق خليل الهراوي غادر الى بوخارست.

الوزير السابق آلان طابوريان عاد من دبي.

الوزير السابق ريمون عريجي غادر الى جده.

النائب السابق محمد برجاوي غادر الى طهران.

النائب السابق جبران طوق عاد من لندن.

أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري غادر الى دبي.

رئيس جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية الشيخ حسام قراقيره غادر الى السعودية.



نائب وزير خارجية الكويت خالد الجارالله غادر الى الكويت.

وزير الدفاع الأستوني جوري لويك غادر الى تركيا.

عضو الكونغرس الأميركي هنري كيولارك غادر الى لندن.

الأمين التنفيذي للاسكوا محمد علي الحكيم عاد من ألمانيا.

سفير الامارات حمد سعيد الشامسي غادر الى دبي.

السفير البابوي غابريال كاتشيا غادر نهائيا الى ميلانو.

سفيرة مالاوي كارولين موسى غادرت الى القاهرة.

سفير ألبانيا ادوارد سولو غادر الى القاهرة.

سفير أثيوبيا توماس غارديا غادر الى القاهرة.

سفير ليتوانيا أرفيداس رابيسيوس غادر الى القاهرة.

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية فاضل المنح وصل من القاهرة.