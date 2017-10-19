السروال الضيق يضعف القدرة الإنجابية لدى الرجال... هل هذا صحيح؟

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أكدت دراسة أجريت أخيراً أن ارتداء الرجل للسراويل الضيقة بشكل دائم قد يعرض حمضه النووي للتلف.

وكشفت الدراسة أن الرجال الذين يرتدون السراويل الفضفاضة ليلاً هم أقل عرضة لمواجهة هذه المشكلة.

كما أشارت إلى أن هذه السراويل ترفع حرارة المنطقة الحميمة، وتضعف حركة الحيوانات المنوية وتعرضها للتشوه، ما يزيد، مع مرور الوقت، احتمال الإصابة بالعقم لدى الرجال، وخصوصاً أولئك الذين يجلسون لوقت طويل.

وأضافت أن السراويل الضيقة تعيق وصول الدورة الدموية إلى أسفل الجسم، وقد تسبب تلف النهايات العصبية في هذه المنطقة.

لذا نصحت الرجال باختيار السراويل الفضفاضة القطنية بدلاً من سراويل الجينز الضيقة.