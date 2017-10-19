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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

مئة وخمسة وخمسون مليارا وخمسمئة مليون ليرة لبنانية من قطاع الاتصالات واليانصيب، وثلاثون بالمئة من التخفيضات المقترحة على المساهمات المتعلقة باعتمادات الجمعيات ... يضاف الى ذلك، التزام وزير المال خفض 600 مليار من احتياطي موازنة 2018، الى جانب رفع نسبة التخفيض على مساهمات الجمعيات إلى 50 بالمئة...

هذا هو بكل بساطة، الوفر الذي تحقق حتى الآن في مشروع قانون موازنة 2017 التي تبحث في المجلس النيابي، والذي أقرته الهيئة العامة بناء على توصيات لجنة المال والموازنة. وهذا هو بكل بساطة أيضا، الدليل الدامغ إلى أن وحده العمل الدؤوب، الدقيق، المثابر، هو من يأتي بنتيجة لمصلحة جميع اللبنانيين، على عكس المزايدات الانتخابية الفارغة، ممن يحفل تاريخه السياسي بالتناقضات، التي بينها موافقة موثقة على موازنة بلا قطع حساب عام 2005، ثم صمت طويل، قبل الاستفاقة المتأخرة اليوم ...

استفاقة متأخرة، تسري أيضا على عمل القضاء الذي انتظر خمسة وثلاثين عاما، وعهد ميشال عون بالتحديد، ليحسم قراره غدا في قضية اغتيال الرئيس بشير الجميل...

غير ان بداية النشرة تبقى من ساحة النجمة، لكن ليس من ملف الموازنة، بل من اليوبيل الفضي لنبيه بري على رأس السلطة التشريعية في لبنان.



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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

لماذا التأخير في تعيين مجلس إدارة لتلفزيون لبنان؟ من المستفيد من ذلك؟ من يريد تعثر التلفزيون الوطني؟ كيف ستحل الأزمة الإدارية والمالية؟ من يوقع على المعاملات الملحة؟ هل أصبح تلفزيون لبنان جزءا من المحاصصة؟ من يعمل على تسييس تعيين مجلس الإدارة؟ لمصلحة من تغييب التلفزيون العام؟

هل هناك من يعتقد بأن تلفزيون لبنان ليس لكل لبنان؟ هل هناك من يريد أن يكون تلفزيون لبنان لفريق؟ ألم يدرك أصحاب النظرة الخاطئة لتلفزيون لبنان أن هذا التلفزيون ولد في العام 1958 كأول تلفزيون في المنطقة؟ ألم يدرك هؤلاء أن تلفزيون لبنان يقدم الخبر كما هو من دون رتوش ومن دون زيادة أو نقصان؟ ألم يدرك هؤلاء أيضا أن تلفزيون لبنان أم الصبي؟

المسألة بكل بساطة أن تعيين مجلس إدارة تلفزيون لبنان واجب على الحكومة وأن وزير الاعلام أعلن ونفذ وتعاون مع وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية وتم اختيار ثلاثة من بين مئة وثمانية وثلاثين مرشحا على أساس الكفاءة وأن على مجلس الوزراء أن يختار أحدهم إلا أن هناك من يريد أن يتم التعيين بخلاف ذلك.

المسألة طالت والمعاملات الإدارية والمالية تكدست وحقوق العاملين في التلفزيون تأجلت والنهوض بالمحطة تعرقل على رغم أن العمل مستمر بهمة الأسرة. المسألة أثيرت في الجلسة النيابية للموازنة ورئيس لجنة الإعلام حسن فضل الله طلب المعالجة السريعة والرئيس سعد الحريري تعهد بإنهاء ملف تلفزيون لبنان في مجلس الوزراء غدا أو الأسبوع المقبل.

وفي مكتب وزير الاعلام ملحم رياشي كان وفد من نقابة تلفزيون لبنان يراجع ويناشد المراجع بت موضوع مجلس الإدارة سريعا.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

وكأنما التشريع أراد أن ينصف حارسه الذهبي الامين في يوبيله الفضي، ففصل جلسات مناقشة الموازنة كشاهد عيان، يصدق من دون اداء قسم على حسن ادارة الرئيس بري للجلسات وانتاجها وضبط الايقاع التشريعي. وفي اليوم اليوبيلي، تخصص الـ"ان بي ان" يوم غد الجمعة، نشرات اخبارية للمناسبة. بعد ثلاثية من المفترض ان تنتهي اليوم بعد نقاش مشروع الموازنة مادة مادة يعيد مجلس النواب التوازن الى جسم الدولة حاليا ويقطع الطريق على اي تسرب تشتم منه رائحة فساد.

وفي هذا الاطار دعا الرئيس بري اليوم النواب الى تقديم اقتراح قانون لحصر كل المناقصات بادارة المناقصات، لافتا الى انه يفضل شخصيا ان تمر جميعها عبر هذه الادارة وهو اجراء في حال حصل يعزز الشفافية ويغلق مزاريب الهدر المفتوحة.

في لغة الارقام خفضت الهيئة العامة للمجلس، الموازنة الملحقة بوزارة الاتصالات 76.5 مليار ليرة فيما ابدى الرئيس بري استعداده لعقد جلسة استجواب لهذه الوزارة بناء على طلب نيابي.

انتخابيا، اكد وزير الداخلية نهاد المشنوق لل "ان بي ان" أن لا خلافات حول الاعتمادات او الخطة ب التي سيعرضها على القوى السياسية للتفاهم حولها، لافتا الى أن تأجيل انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية مكلفة قانون الانتخاب سببه جلسات الموازنة. وتمنى المشنوق ان تقر الخطة ب لان كلفتها اقل باربعين بالمئة عن الخطة أ لانها تطال حصة من مسجلين مسبقا والا سيتم اللجوء للتصويت بتذكرة الهوية وجواز السفر معلنا انه يمكن تنفيذ فكرة الميغا سنتر بالاتكال على القطاع الخاص وبعض الاعتمادات.

واليوم تلقى الرئيس بري اتصالا من رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم الذي شكره على موقفه والمجلس النيابي اللبناني للتحية التي وجهها له تقديرا لموقفه وطرده الوفد الاسرائيلي من مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في سانت بيترسبرغ.



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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

دخلت بنود الموازنة غرفة العناية الفائقة نيابيا في جلسة أخيرة ستنتهي بإقرارها متضمنة وعدا بقطع الحساب. لكن كل ما تجادل فيه النواب مع حكومتهم كان مجرد بروفا مالية لموازنة عام ألفين وثمانية عشر فعام ألفين وسبعة عشر بات في الفصل الأخير ونفقاته أصبحت في الصرف الصحي وما اقتطعه كنعان صار في خبر كان.

هذه الحتمية الزمنية لم تمنع النواب من خوض معارك ونقاشات محتدمة طاولت الهدر من أوسع أبوابه. واللافت في جلسة اليوم أن رئيس الحكومة سعد الحريري كان يخوض عملية رصد ومتابعة لكل ملف من ملفات الفساد وبينها ما فنده النائب حسن فضل الله في نهج الفساد المقونن وقد حرص الحريري على إبلاغ نائب حزب الله أنه سيعالج بعض ما أثاره لا سيما لناحية شبكة الصرف الأممي الذي يمنح لل undp سنويا من باب الموازنة وهؤلاء يكلفوننا ويشرفوننا في اجتماعات رسمية يحضرونها ويدونون فيها الملاحظات من دون أن نعرف ما هي وظيفتهم على وجه التحديد ولمن يرفعون تقاريرهم.

غزوة فضل الله على بنود الهدر طاولت كل إنفاق شكل عبئا على الموازنة بينها الإيجارات المرتفعة وقوانين البرامج والهبات والجمعيات وقال إننا انتزعنا مجموعة من التوصيات التي ألزمت الحكومة نفسها بها وتوزعت الأدوار تحت سقف الجلسة المغلقة بحيث ناصر النائب بطرس حرب حرب فضل الله في ملف الاتصالات وكشف في المقابل عن شركات تأهلت في مناقصة النفط والغاز برأس مال لا يتجاوز ألف دولار وأعلن أن لدية مستندات في هذا الشأن تتعلق بشركات وهمية وأخرى ملاحقة قضائيا وفاسدة هذه الملفات كان قد تجاوزها النائب سامي الجميل على مدى اليومين الماضيين لكن ما هاله اليوم هو أن "النواب مش مستحيين" وقد صدقوا على أمر غير دستوري فيما يتعلق بقطع الحساب وعلى ريف الموازنة أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق للجديد أن تأجيل الانتخابات النيابية أمر غير وارد على الاطلاق وتحدث عن خطة بديلة لدى وزارة الداخلية تتعلق بعملية الاقتراع وقال إن هناك نقطة واحدة تتعلق بالتصويت في مكان السكن والبطاقة البيرومترية. وهذا المساء احتدمت جلسة مناقشة الموازنة مع خروج الوزير معين المرعبي وإعلانه الانسحاب من الوزارة والنيابة اعتراضا على عدم تخصيص بعلبك الهرمل وعكار باعتمادات للاستملاكات حاول الرئيس نبيه بري ثني المرعبي عن المغادرة لكن الفاجعة كانت قد وقعت.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

ثالث الثلاثية فارق وحيد: أنه لم يكن منقولا على الهواء مباشرة، اما مشكلته الأساسية فهي أن ما تحقق من وفر في اجتماعات لجنة المال والموازنة، على مدى اثنين واربعين اجتماعا، تمت إطاحته بمزايدات نيابية، فعادت المليارات إلى قواعدها سالمة ليتبين أن الوفر في الموازنة ليس بالامر السهل وأن ما لم يتحقق في موازنة 2017 بالإمكان تحقيقه في موازنة ال 2018 التي يتوقع ان يبدأ مجلس الوزراء درسها في جلسات متلاحقة لأحالتها مجددا على مجلس النواب ...

اما مجلس الوزراء فينعقد غدا في قصر بعبدا وعلى جدول أعماله ستون بندا مع ملحق أضيف اليوم ... ابرز ما في جدول الأعمال البند 33 المتعلق بمناقصة التفكك الحراري وتحويل النفايات الى طاقة. والبند الرقم 37 المتعلق بعرض وزارة الطاقة والمياه محضر لجنة المناقصات لتلزيم استدراج عروض لاستقدام معامل توليد الكهرباء... أما في ملحق جدول الاعمال فتعيين رؤساء مجالس ادارة سبع مستشفيات حكومية، وعدا ذلك لا تعيينات...

في مجلس النواب، درس الموازنة مستمر والرئيس نبيه بري مصر على إنجازها الليلة والمصادقة عليها، علما ان الفصل الأهم المتعلق بالضرائب لم تصل اليه المناقشات بعد...

مفاجأة الجلسة المسائية انسحاب وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي احتجاجا على عدم تخصيص بعلبك الهرمل وعكار باعتمادات للاستملاك، على الرغم من ان الرئيس بري قال له إن المجلس لا يمكن ان يزيد اعتمادات.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

إنها استابلشمنت تظهر مجددا وتكرارا أنها أقوى من أي تصحيح. نعم وبهجوم منسق أسقطت قوى التقليد ساعات طوال من البحث عن تأمين وفر للخزينة من خلال إجراء تخفيضات على موازنات بعض الوزارات والصناديق والجمعيات فكانت مناقشة كل بند من التخفيضات تثير حفيظة الوزارة أو النائب المعني بها فتسقط، ما أدى إلى تهاوي رقم الوفر من ألف مليار إلى حوالى مئتي مليار. ولكن ما يعزي إبراهيم كنعان أنه تلقى وعدا من الحكومة بتوفيرات حرزانة في موازنة 2018.

وفي إنتظار إقرار موازنة ما تبقى من العام 2017 وهو أمر محسوم يجتمع مجلس الوزراء الجمعة في بعبدا. وقد أنقذت التسوية ريشة فيواصل دراسة الملفات الإشكالية العالقة أمامه وفي مقدمها بواخر الطاقة والخلاف المستفحل حول مناقصتها وملف تلفزيون لبنان الذي غيب عن جدول الأعمال.

في السياق تتجمع عاصفة مصدرها سوريا ستتسبب بها دعوة الوزير زعيتر وزير التجارة السوري إلى لبنان تعجيلا للتطبيع.

وسط هذه الفوضى وقفة إجلال مستحقة للواء وسام الحسن في الذكرى الخامسة لإستشهاده.



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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"

بين الخطأ والخطيئة يفاضل مجلس النواب لاخراج موازنة من عمق اثني عشر عاما، قبل ان يقطع مسارها الذي لامس النهايات، ملف قطع الحساب..

وبحسابات الجميع فان ما يجري خطوة نحو الامام من دون ان تعني وصول الامور الى إحكام الانتظام العام. فموازنة بلا قطع حساب خطأ قال الرئيس نبيه بري، لكن دولة بلا موازنة هي الخطيئة الممتدة لسنوات، وعلى مجلس النواب وضع حد لها..

حدود السجال الى مساء اليوم وينتهي كما هو متوقع، مع واقع جديد لا شك ان فيه من الايجابيات، وفيه ايضا قوننة لبعض الهدر والتهرب من دفع ضرائب كبار المتمولين على حساب فرض الضرائب على المواطنين..

في الاقليم ما زالت الضربة الصاروخية السورية موجعة في الحسابات الصهيونية، حتى وصل التحليل العبري الى منصة اطلاق الصاروخ من قاعدة المعادلة الجديدة التي ترسمها دمشق وطهران بعلم موسكو، وهو ما ترجمه الصهاينة من زيارة رئيس الاركان في الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء محمد باقري الى الجمهورية العربية السورية.. زيارة توجها باقري بتسليم رسالة من الامام السيد علي الخامنئي للرئيس بشار الاسد عنوانها كل الدعم والتقدير، والتبريك بالانتصارات التي هزمت الارهاب وصانعيه، وغيرت المعادلات..

وعلى الساحة السورية من لم يغير هدفه وانما اسلوبه، حيث زادت الشبهات بعد الحضور السعودي الاميركي الى الرقة التي اخلي الداعشيون منها بالباصات، فحضر سبهان المملكة ليأخذ ودائعه ممن باتوا يعرفون بالدواعش الاجانب ومنهم السعوديون، مع حديث عن استعداد مملكته للمساهمة باعادة اعمار الرقة..

فهل يدخل السعوديون الى الحل المفروض في سوريا بقوة الجيش السوري والحلفاء من باب الرقة بمعية اميركية وسلم كردي، وللايام وقوات قسد ان تكشف القصد..



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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

في الذكرى الخامسة لاستشهاد اللواء الشهيد وسام الحسن استعادة للحظات الالم التي عصفت باللبنانيين لحظة اغتياله فيما دمه الزكي الذي روى تراب بيروت حمل رسالة التاكيد على ان من نذر حياته لخدمة بلده لن يبخل بدمه فداء للقضية التي امن بها.

اللواء الحسن الذي بقي وحتى الرمق الاخير ساعيا الى اقتياد قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى السجن كاشفا شبكات الاجرام والقتل والتفجير واخطرها العصابات التي يقف وراءها راس النظام السوري بشار الاسد ترجل عن صهوة جواده اغتيالا بعبوة ناسفة من دون ان تسقط القضية التي امن وسقط شهيدا من اجلها.

واحياء لذكرى الاستشهاد وقفة تضامنية لتيار المستقبل امام ضريح اللواء الشهيد ومسيرة باتجاه حديقة الشهيد سمير قصير.

رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ومن امام ضريح اللواء وسام الحسن ومرافقه احمد صهيوني قال ان خسارة اللواء الحسن كبيرة جدا على المستوى الشخصي لكنها أيضا خسارة أكبر على الصعيد الوطني مؤكدا انه لن ينسى هذه القضية بل سيحملها حتى النهاية.

نيابيا وفي اليوم الاخير من ثلاثية مناقشة الموازنة باشر مجلس النواب في جلسة صباحية التصويت على بنود الموزانة بندا بندا، فيما يستكمل مناقشاته منذ السادسة مساء. وما ميز جلسة الصباح سقوط التخفيضات لموازنات عدد من الوزارات والتي كانت اوصت بها لجنة المال والموازنة.



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