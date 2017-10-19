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بعد 5 سنوات في أسر طالبان .. أمور فاجأت جوشوا بعد خروجه!

19
OCTOBER
2017
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عتقد الرهينة الكندي جوشوا بويل، الذي تم إنقاذه مؤخراً مع زوجته الأمريكية كيتلين كولمان و3 أطفال من طرف خاطفين من جماعة طالبان في باكستان- أن خاطفيه كانوا يمزحون عندما قالوا له إن دونالد ترامب صار رئيساً.

إذ قال جوشوا بويل، الذي تم إنقاذه بعد 5 سنوات من السجن: "لم أستوعب أنه كان جدياً"؛ إذ أكد أنه كان مندهشاً للغاية مما سمعه.

كما أكد بويل أن أطفاله يجرّبون الكثير من الكماليات للمرة الأولى،؛ إذ إنهم لم يروا المرحاض من قبل، واستخدموا دلاء طوال حياتهم، كما لم يروا أبواباً حقيقية أبداً، بحسب صحيفة The Independent البريطانية.

وكان بويل وزوجته كيتلين كولمان خُطفا بأفغانستان على أيدي جماعة #طالبان في 2012، وذلك إبان رحلة لهما بحقيبة الظهر، بدأها عبر مسار من روسيا، مروراً بالعديد من دول آسيا الوسطى، ثم إلى أفغانستان، حيث اختُطفا.

وإبان الاختطاف، كانت كولمان حاملاً بطفلها الأول عندما قُبض عليهما، بينما أنجب الزوجان 3 أطفال في السجن. فيما أكد الرهينة المحرَّر مقتل ابنته، واغتصاب زوجته في عام 2014.

وكانت القوات الأمريكية قد أنقذت العائلة الأربعاء 11 تشرين الأول 2017 في باكستان، بعدما حامت طائرات بالقرب من مكان احتجازهما بباكستان، ليتم وضعهما في سيارة لنقلهم إلى مبنى آخر، لكن قوات الأمن أطلقت الرصاص على السيارة وقتلت الخاطفين.

المصدر: وكالات

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