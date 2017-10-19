إنجاز جديد لأمن الدولة...

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4 سوريين رصدوا مواقع استراتيجية في لبنان تمهيداً لتنفيذ عمليات ارهابية، في قبضة المديرية العامة لأمن الدولة. الاخطر ما جاء في اعترافات اعضاء الخلية التي اوقفت في حاصبيا، خصوصاً رأسها المدبر ع.م. الذي اعترف بانشاء مجموعات مؤيدة لداعش على شبكات التواصل الإجتماعي ونشر تعليمات وصورا حول كيفية صناعة الأحزمة والسُترات الناسفة والألغام، فضلا عن الترويج لبَياناتٍ تحريضية مذهبية، وأخرى تطال رئيس الجمهورية والجيش اللبناني.



معلومات otv تشير الى ان الخلية تضم الى ع.م. اقارب له واصدقاء يقطنون في اكثر من منطقة في الجنوب، بينهم شقيقاه المدعوان ابراهيم وبشير وسوري ثالث من آل العبود وأكثر من 10 عناصر آخرين بين مناصرين ومؤيدين لداعش.



إعترف ع.م بأنّه ينشر البيانات والصور الداعية الى إقامة دولة اسلامية، وترّوج للدعوة الى اسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بغض النظر عن الجهة التي تحقق هذا الهدف .



كما اعترف أنّه على استعداد لتفجير نفسه في عملية انتحارية بحسب ما يطلبه منه التنظيم، على الساحة اللبنانية، ولا سيّما لأستهداف مراكز الجيش اللبناني وحزب الله، وبعض الملاهي الليلية، من بينها كازينو لبنان