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مئةٌ وخمسةٌ وخمسون ملياراً و خمسمئة مليون ليرة لبنانية من قطاع الاتصالات واليانصيب ...

19
OCTOBER
2017
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مئةٌ وخمسةٌ وخمسون ملياراً و خمسمئة مليون ليرة لبنانية من قطاع الاتصالات واليانصيب، وثلاثون بالمئة من التخفيضات المقترَحة على المساهمات المتعلقة باعتمادات الجمعيات ... يُضاف الى ذلك، التزامُ وزير المال خفض 600 مليار من احتياطي موازنة 2018، الى جانبِ رَفع نسبة ِالتخفيض على مساهمات الجمعيات إلى 50 بالمئة ... 

هذا هو بكلِّ بساطةٍ، الوِفرُ الذي تَحقّق حتى الآن في مشروع قانون موازنة 2017 التي تُبحث في المجلس النيابي، والذي أقرّته الهيئةُ العامة بناءً على توصيات لجنة المال والموازنة .

وهذا هو بكلِّ بساطةٍ أيضاً، الدليلُ الدامغ إلى أنّ وحدَه العملَ الدؤوب، الدقيق، المثابر، هو مَن يأتي بنتيجةٍ لمصلحة جميع اللبنانيين، على عكسِ المزايدات الانتخابية الفارغة، مِمّن يَحفلُ تاريخُه السياسي بالتناقضات، التي بينَها موافقةٌ موثّقة على موازنةٍ بلا قطعِ حساب عام 2005، ثم صمتٌ طويل، قبل الاستفاقة المتأخّرة اليوم ...

استفاقةٌ متأخرة، تَسري أيضاً على عمل القضاء الذي انتظر خمسةً وثلاثين عاماً، وعهد ميشال عون بالتحديد، ليحسِمَ قرارَه غداً في قضية اغتيال الرئيس بشير الجميل ... 

غير انّ بدايةَ النشرة تبقى من ساحة النجمة، لكنْ ليس من ملف الموازنة، بل من اليوبيل الفضي لنبيه بري على رأس السلطة التشريعية في لبنان.

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