صورة لبرّي تجتاح مواقع التواصل الإجتماعي.. ما قصتها!؟

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إجتاحت صورة لرئيس مجلس النواب، نبيه بري، مواقع التواصل الإجتماعي، حيث لقت قدراً كبيراً من التفاعل لدى رواد هذه المواقع.



وكان المهندس أيمن جمعة أول من نشر الصورة، والتي تظهر بري وهو يقوم بأداء فريضة الصلاة، عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر (aymanjomaa@)، وأرفقها بوسم “#حارس_التشريع” الذي تصّدر مواقع التواصل الإجتماعي لعدّة أيام على التوالي بعد أن اطلقته قناة الـ “أن بي أن” بمناسبة اليوبيل الفضي الـ 25 لتولي بري رئاسة مجلس النواب، ليعيد نشرها عدد كبير من الناشطين.



وكانت الصورة قد اُلتقطت أثناء قيام بري بأداء فريضة الصلاة خلال تواجده في دارته في المصيلح بأحد أيام شهر محرم.



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