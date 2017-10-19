بالصورة: خطأ طبي وهذه المرة ضحيته .. آمال!

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توقفت عقارب السعادة، بحادث ناتج عن خطأ حطم آمال فرح كروم ابنة الـ24 عاما بحلم أن يكون لطفلها شقيق أو شقيقة من الوالدين نفسهما وهي التي لديها طفلتين من زواج سابق، خطأ طبي حال دون ذلك ولم تتلق صدمته إلا عندما استقيظت من غيبوبتها "ما عاد فيكي تحبلي وتجيبي ولاد".

حلم الحرمان من الإنجاب وقع كهول الصاعقة على الفتاة التي انتزع رحمها بسبب الإهمال ربما أو بسبب الحسابات الخاطئة وبكلا الحالتين فإن خطأ حصل وقعت ضحيته آمال ، وبحسب ما علم موقع LIBAN8 من تفاصيل فإنه "لدى زيارة آمال لأهلها شعرت بالتعب والوجع رغم ان موعد ولادتها ما زال بعيدا بحسب ما قال لها طبيبها " وهي التي لم يخطر في بالها أنه قد فات 15 يوما عن آوان الولادة وما يحصل معها ردة فعل على هذا التأخير أو هو تحذير من الطفل لوالدته لإنقاذ حياتها وحياته سويا.

زاد شعور الألم حتى أصبح شبيها بألم "طلق الولادة"، نُقلت فرح إلى المستشفى لتتلقى الصدمة الأولى في بداية مشوار أمومتها مع زوجها الثاني والتي تتمثل بأنه قد فات على موعد ولادتها 15 يوما ما أدى لالتصاق المشيمة بالرحم؛ ما اضطر لإخضاعها لعملية قيصرية ورغم خطورة وضعها إلا أن الطبيب المشرف والمتابع لوضعها طلب من القابلة القانونية الموجودة في المستشفى تولي العملية نيابة عنه، وتضيف المصادر أن الطبيب أعطى الأوامر لإزالة المشيمة كونها ملتصقة بالطفل إلا أن الخطأ وقع وتم إزالة رحمها ما أدى لمضاعفات ونزيف طُلب لها على إثره 40 وحدة دم.

وشاء القدر أن يكتب لآمال وطفلها النجاة إلا أن رحمها انتزع دون أي إخبار للعائلة ولتكتمل مصائب ابنة الميناء فإن المستشفى تطالب بمبلغ 70 مليون ليرة ، إلا أن الحياة الرخيصة للإنسان دفعت بالمستشفى إلى الطلب من العائلة دفع 50 مليونا باعتبار أن خطأ طبيا وقع وستتحمل مسؤوليتها عبر تحمل تكاليف الدواء الذي أعطي لآمال وتبلغ قيمة سعره 20 مليونا. فهل أصبح المال يعوّض حرمان فتاة من الإنجاب؟





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