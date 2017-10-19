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الرئيس عون أمام رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى: لاستمرار العمل لتثبيت الثقة بين مؤسسات الدولة والوطن

19
OCTOBER
2017
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رئيس الجمهورية يتسلم دعوة لافتتاح السنة القضائية
 
الرئيس عون: التشكيلات والمناقلات القضائية يجب أن تكون الحافز لتفعيل عمل المحاكم والاسراع في اصدار الاحكام
 
القاضي فهد: رئيس الجمهورية سوف يولي مطالب الجسم القضائي عناية خاصة انطلاقا من حرصه على استقلالية القضاء وتفعيل انتاجيته
 
 
اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استمرار العمل لتثبيت الثقة بين مؤسسات الدولة والوطن بهدف خلق مجتمع متضامن اساسه الثقة المتبادلة. ودعا الرئيس عون الجسم القضائي الى لعب دوره في تحقيق العدالة، معتبرا ان التشكيلات والمناقلات القضائية التي صدرت الاسبوع الماضي يجب ان تكون الحافز لتفعيل عمل المحاكم للاسراع في اصدار الاحكام والبت بالدعاوى العالقة من دون ابطاء.
مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله قبل ظهر اليوم رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد، واعضاء المجلس القضاة سمير حمود وبركان سعد وميشال طرزي وجان عيد وغسان فواز وهيلانة اسكندر ومحمد وسام مرتضى، الذين شكروه على الدعم الذي قدمه لتأمين صدور التشكيلات والمناقلات القضائية للمرة الاولى منذ سنوات. ووجه الرئيس فهد دعوة الى رئيس الجمهورية لافتتاح السنة القضائية يوم الجمعة 27 تشرين الثاني المقبل في قصر العدل لافتا الى ان قضاة لبنان بانتظار هذه المناسبة التي تعطلت طوال سنوات الشغور الرئاسي.
وقدم الرئيس فهد الى رئيس الجمهورية النسخة الاولى من التقرير الذي وضعه المجلس عن اوضاع المحاكم العدلية واعمالها للسنوات 2012-2015، والمتضمن ايضا الخطة الخمسية التي وضعها مجلس القضاء الاعلى والتي نُفذ قسم منها بهدف "تحديث العدالة ومواكبة التطور التقني والعلمي".
وتم خلال اللقاء التداول في اوضاع القضاة ولاسيما ما يتعلق بتصحيح رواتبهم وتعويضاتهم في ضوء الفروقات التي برزت بعد صدور سلسلة الرتب والرواتب، وكذلك المحافظة على صندوق التعاضد الخاص بالقضاة. واوضح الرئيس فهد ان رئيس الجمهورية سوف يولي مطالب الجسم القضائي عناية خاصة انطلاقا من حرصه على استقلالية القضاء وتفعيل انتاجيته.
 
الوزير السابق جان عبيد
واستقبل الرئيس عون الوزير السابق جان عبيد واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الداخلية والاستحقاقات الراهنة والمقبلة.
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