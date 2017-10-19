كيف سيكون طقس نهاية الاسبوع؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس الجمعة مشمس الى قليل الغيوم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وارتفاع تدريجي بنسبة الرطوبة مما يؤدي الى تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة ليلا.

أما السبت فيكون الطقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: خلال شهري تشرين الاول وتشرين الثاني لبنان معرض لحصول حرائق الاحراج، لذلك نتمنى على المواطنين التقيد بارشادات الدفاع المدني واليقظة والتنبه والتبليغ في حال رؤية دخان أو حريق.

الحرارة على الساحل من 16 الى 30 درجة، فوق الجبال من 15 الى 25 درجة، في الداخل من 12 الى 29 درجة.

الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

الرطوبة النسبية على الساحل بين 25 و 55%

حال البحر هادىء حرارة سطح الماء 25 درجة.