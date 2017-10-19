تجمعات النازحين في صيدا والجوار تحت مجهر القوى الامنية

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صونيا رزق -



لا شك في ان قضية النازحين السوريين تحتل الواجهة السياسية اليوم، بعد ان تفاقمت ووصلت الى اقصى حدّ كمشكلة لها تداعيات على لبنان من كل الجوانب، خصوصاً ان عدد اللاجئين السوريين في لبنان يكاد يصل الى المليونين ليشكلوا بذلك نصف عدد سكانه الحالي، ما انتج العبء الثقيل المتزايد الذي يعاني منه البلد على كل الاصعدة خصوصاً الامنية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد إلقاء القبض على مجموعات إرهابية اسفر التحقيق معها عن معلومات بأن عدداً كبيراً يختبئ تحت جناح النازحين في المخيمات والتجمعات، مـا دفع بـالقوى الأمنية للقيام بحملة مداهمـات واسعـة تكاد تكون يوميـة في مجمل المناطق للتفريق بين النـازح والارهـابي.



انطلاقاً من هنا وككل مسألة ينقسم عليها السياسيون في لبنان، تبدو هذه المشكلة عالقة الى امد طويل كي يوضع لها الحل بعودة النازحين الى ديارهم خصوصاً الى المناطق الآمنة، بحسب ما ترى مصادر سياسية مطلّعة على الملف، خصوصاً ان بعض الافرقاء دعوا الى التفاوض بين الحكومتين اللبنانية والسورية لحل هذه الازمة التي تضخّمت كثيراً ولم يعد مقبولاً السكوت عنها، في حين اعتبر البعض الآخر أن التفاوض مرفوض مع النظام السوري، أي ان لا حل في القريب بظل الخلافات الدائمة بين اركان السلطة في لبنان، معتبرة أن الافق مسدود إلا في حال وجود الحل السياسي الدولي لهذه الازمة، مع ان ذلك مستبعد حالياً لان المجتمع الدولي لا يشجع عودة النازحين قبل انتهاء الحرب نهائياً في سوريا، على الرغم من تكاثر المشكلات في لبنان جراء هذا الوجود ومنها الأمنية.



وعلى هذا الخط أشارت المصادر المذكورة الى ان مخيمات النازحين وأماكن تجمّعهم باتت تحت مجهر الأجهزة الأمنية،على أثر ورود معلومات عن إمكانية قيام بعضهم بأعمال مخلّة بالامن للانتقام ممن باتوا في قبضة مخابرات الجيش منذ فترة، مشيرة الى ان صيدا والجوار تحت المراقبة حيث تقوم مخابرات الجيش بتنفيذ دوريات ومداهمات لتوقيف مطلوبين، وممَن لا يحملون اوراقاً ثبوتية او مقيمين بشكل غير شرعي، على ان تتابع هذه الإجراءات خلال ساعات في مناطق أخرى ومنها النبطية ومحيطها حيث يتواجد مطلوبون ومخـلّون بالامن، إضافة الى مراقبة دائمة لخلايا ارهابية في مخيم عين الحلوة.



ولفتت نقلاً عن مصادر امنية بأن جهات اصولية متشددة ارهابية تخطط لتنفيذ عدد من العمليات التفجيرية في المناطق التابعة سياسياً لحزب الله،بحسب ما تم إبلاغ الاجـهزة الرسمـية والامنية، وهذا التـهديد يبدو اليوم الاكثر خطورة في ظل وجود انتحارييّن يتنقلون من منطقـة الى أخرى، حيث تكثر الشائعـات يوماً بعد يوم وابرزها ان الانتحاريـيّن سيأتون سـيراً على الاقدام حتى الى مناطق لا تخطر على بـال أحد، لانهـم باتوا يشعرون بـأن نهـايتهم إقـتربت جـداً، بفضل ضربـات الجيش اللبناني الذي حقق الانتصارات وقضـى عليهم في منـاطـق البقاع الشمالي، مع العـلم بأن اقوى الجيوش لم تسجّل بعد الانتصار المذكور.