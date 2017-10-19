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تهديد داعشي: - انتظروا هجماتنا في مونديال روسيا

19
OCTOBER
2017
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كشفت صورة حديثة منسوبة إلى "داعش"، عن تهديدات مزعومة أطلقها التنظيم المتطرف بتنفيذ هجمات في روسيا، أثناء استضافتها كأس العالم لكرة القدم في صيف العام المقبل.


الصورة التي انتشرت على نطاق واسع وبسرعة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، توضح ملثما يحمل سلاحا رشاشا وإلى جانبه شعار "داعش"، وفي الخلفية يبدو ملعب "فولغوغراد"، أحد الملاعب التي سوف تستضيف الحدث الرياضي الأهم على مستوى العالم.

ومع الصورة التي يظهر بها أيضا شعار البطولة، كتبت كلمة "انتظرونا" باللغتين العربية والروسية.

وحظيت الصورة بمشاركات كبيرة على حسابات محسوبة على أو متعاطفة مع "داعش"، على معظم منصات التواصل.

ويقام كأس العالم في 11 مدينة روسية، في الفترة ما بين 14 يونيو إلى 15 يوليو من العام المقبل.

وفي أبريل الماضي، تعرضت مدينة سان بطرسبرغ ثاني أكبر مدن روسيا بعد العاصمة موسكو، لهجوم تبناه تنظيم "داعش" داخل قطار، أدى إلى مقتل 14 شخصا وإصابة العشرات.

ولعب الدعم الروسي الكبير للنظام السوري دورا محوريا في استعادة القوات الحكومية السيطرة على أنحاء كبيرة من البلاد، من بينها مناطق كانت تحت سيطرة "داعش".

يشار إلى أن الآلاف من المسلحين سافروا من منطقة شمال القوقاز للانضمام إلى الجماعات المتقاتلة في منطقة الشرق الأوسط، وتشكل عودتهم صداعا في رأس موسكو.

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