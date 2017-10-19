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من البواخر إلى خطة النفايات...مجلس وزراء حافل غداً في بعبدا

19
OCTOBER
2017
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يعقد مجلس الوزراء بعد ظهر الجمعة جلسته الأسبوعية في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، لمناقشة جدول أعمال حافل بـ60 بنداً، يتناول شؤوناً مالية وبيئية وكهربائية، إلى جانب شؤون إدارية وهبات وسفر، وخطة اقتصادية للسنوات الخمس المقبلة تحت عنوان: «هوية لبنان الاقتصادية والإجراءات الكفيلة لتحقيقها». ومن أبرز المواضيع المطروحة:


– عرض وزارة الطاقة والمياه لمحضر لجنة المناقصات لتلزيم استدراج عروض لاستقدام معامل توليد الكهرباء، وفق إطار أعمال تحويل الطاقة، وذلك بعد استبعاد طلب ثلاث شركات الدخول في هذه المناقصة.


– عرض وزارة الطاقة ايضا اقتراح اللجنة الوزارية المكلفة درس مشروع استقدام 3 محطات استيراد للغاز الطبيعي المسال إلى لبنان، واجراء بعض التعديلات وإضافة تعديلين على دفتر الشروط.


– عرض وزارة البيئة لسياسة الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة وإجراءات انفاذ السياسة المقترحة.
– ملف تلزيم مناقصة التفكك الحراري وتحويل النفايات إلى طاقة.

اللواء
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