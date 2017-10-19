الحريري للضاهر وفتفت: السنّة ليسوا محبَطين ولا تسقطوا إحباطكم على الطائفة

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خلال رده على مداخلات النواب، أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن “إقرار الموازنة في هذا الوقت شكّل للبعض فرصة للمزايدة بالتزامن مع الانتخابات النيابية، فتحولت الموازنة العامة مزايدات عامة. وأنا لا أقبل أن يُقال عن الحكومة التي عملت أكثر من الحكومات السابقة، أنها لم تنجز شيئاً، وهي أنجزت قانون انتخاب نعمل عليه من العام 2008 وسلسلة الرتب والرواتب وتشكيلات دبلوماسية وتشكيلات قضائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي”.



وردّ الحريري على بعض من نواب “البيت المستقبلي” لا سيما أحمد فتفت وخالد الضاهر، لافتاً الى أن “أهل السنة غير محبَطين. وأنا مسؤول عن كلامي. ويمكن أن يكون بعض الزملاء النواب محبَطين، لكن أتمنى الا يسقطوا إحباطهم على طائفة”.