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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الخميس 19/10/2017

19
OCTOBER
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الاخبار

«الأخبار» تحاور حبيب الشرتوني.. البطل... وحيداً

إقرار قانون يجيز إصدار الموازنة بلا قطع حساب.. الدولة خارجة على الدستور

 

الجمهورية
الدولة مفقودة في مغارة الصفقات
رسائل عنيفة بلا مواجهة حربية

 

البناء
كردستان تخسر الانفصال وكركوك وتؤجل الانتخابات ... نحو مشهد سياسي جديد
سورية تزفّ عصام زهر الدين شهيداً... وواشنطن تدفع الأكراد نحو حقول النفط والغاز

 

المستقبل
إقرار الموازنة: العبور إلى انتظام مالية الدولة
دعم أميركي لخطوات بغداد في كردستان


الديار

إتفاق عون ــ بري ــ الحريري سهّل ولادة الموازنة اليوم
الحريري : «امشي نروح سوا استاذ جورج».. وانتهت لجنة التحقيق


اللواء
الموازنة تقر اليوم بعد تجاوز مطبات دستورية ومالية
الحريري يدافه عن الانجازات.. والجميل لسجب المشروع.. ومجلس وزراء حافل في بعبدا غداً


البلد
العهد يعلن نهاية المخالفة .. على وقع المزايدات
«سورية الديمقراطية» تعد بمعركة متسارعة مع «داعش»


الانوار
حملات نيابية حامية.. والحريري وخليل يردان بهدوء
طهران: انتهاكات اسرائيل في سوريا غير مقبول

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